Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep il merkezi ve kırsalındaki sivil yerleşimlere topçu ve havan atışlarıyla düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

BAZI EVLERDE YANGIN ÇIKTI

Yerel kaynaklar, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde işgalini sürdüren SDG terör örgütünün, Halep'teki sivil yerleşimlere havan atışları gerçekleştirdiğini aktardı. Terör örgütü, Halep kent merkezindeki Cemiliyye, Suryan ve Cisr Razı mahalleleri ile kırsaldaki Sabğa beldesini hedef aldı. Saldırılar sonucunda bazı evlerde yangın çıktı.

HALK GÖÇ ETMEYE BAŞLADI

Halep Valiliğinden alınan bilgiye göre, saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı. Saldırıların ardından bölge halkı, daha güvenli gördükleri alanlara doğru göç etmeye başladı. Suriye ordusunun, gelişmeler üzerine Halep'te PKK/YPG ile temas hatlarına tank sevk ettiği öğrenildi.

VATANDAŞLAR SALDIRILARI PROTESTO ETTİ

Çatışmaların ardından Halep kent merkezinde toplanan vatandaşlar, Suriye hükümetinden terör örgütü PKK/YPG'nin kentten çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi. Öte yandan terör örgütü PKK/YPG, akşam saatlerinde Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgeleri yakınlarında Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya da saldırı düzenledi. Saldırıda Suriye ordusundan bir asker ile iki sivil savunma personeli yaralandı.

ATEŞKES SAĞLANDI

Suriye ordusu ile ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında Halep ilinde yaşanan çatışmaların ardından ateşkes sağlandığı bildirildi.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/YPG hedefleri etkisiz hale getirildikten sonra örgüte verilen karşılığın durdurulduğu" belirtildi. Bakanlığın Medya ve İletişim Dairesi'nin açıklamasına göre, Suriye ordusu Halep'te PKK/YPG'nin saldırılarına karşılık vererek örgüt hedeflerini etkisiz hale getirdikten sonra ateş açmayı durdurma talimatı verildi.

Açıklamada, "Genel Kurmay Başkanlığı, SDG hedeflerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından bu hedeflerin vurulmasının durdurulması yönünde talimat verdi ve çatışma alanının sivillerden uzak tutulacak şekilde daraltılmasını sağladı."ifadeleri yer aldı. Örgütün SDG adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Suriye güvenlik güçlerine saldırının durdurulduğu" ifadesi kullanıldı.

Suriye ordusundan daha önce yapılan açıklamada, "ordunun halkı koruma ve savunma sorumluluklarına uygun olarak hareket ettiği, kontrol hatlarını değiştirme yönünde herhangi bir girişimde bulunmadığı, bunun yerine sadece ateş kaynaklarına karşılık vermekle yetinildiği" belirtilmişti.