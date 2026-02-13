Haberler

Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'den Manchester'a giden yolcu uçağında çıkan şiddetli kavga kabini savaş alanına çevirdi. Yumrukların havada uçuştuğu, kan ve dişlerin yerlere saçıldığı olaylar sonrası uçak güvenlik gerekçesiyle Brüksel'e acil iniş yaparken, iki yolcu gözaltına alındı; havayolu şirketi sorumluların ömür boyu kara listeye alındığını duyurdu.

  • Türkiye'den Manchester'a giden bir yolcu uçağında yolcular arasında çıkan kavga nedeniyle uçak Brüksel'e acil iniş yaptı.
  • Polis uçağa girerek iki kişiyi gözaltına aldı.
  • Havayolu şirketi olaya karışan yolcuların kara listeye alındığını ve ömür boyu uçuş yasağı uygulanacağını duyurdu.

Türkiye'den İngiltere'nin Manchester kentine gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağında, İngiliz yolcular arasında çıkan şiddetli kavga ortalığı savaş alanına çevirdi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, tarafların uçak koridorunda birbirine yumruk attığı, yerde boğuştuğu ve kabin boyunca çığlıkların yükseldiği görüldü. Kısa sürede kontrolden çıkan olaylar, uçaktaki aileleri ve yaşlı yolcuları büyük paniğe sürükledi.

Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü

KAN VE DİŞLER YERLERE SAÇILDI

Görgü tanıkları, koltukların üzerinde kan lekeleri bulunduğunu, yerde diş parçaları gördüklerini ve ortamın adeta savaş alanına döndüğünü anlattı. İddialara göre kavga, bir yolcunun diğerinin cep telefonunu almaya çalışmasıyla başladı ve hızla büyüdü.

ROTA DEĞİŞTİ, ACİL İNİŞ YAPILDI

Daily Mail'de yer alan habere göre, güvenlik gerekçesiyle rota değiştiren uçak Belçika'nın Brüksel kentine indirildi. İnişin ardından polis uçağa girerek iki kişiyi gözaltına aldı. Uçağın pilotu anonsunda, 30 yıllık kariyerinde çok nadir acil iniş yaptığını ve bu denli şiddet içeren bir olaya ilk kez tanık olduğunu ifade etti.

Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü

OLAYLAR BAŞLAMADAN ÖNCE SİGARA TARTIŞMASI ÇIKTI

Yolcular, gözaltına alınan kişilerden birinin aşırı derecede alkollü olduğunu, olaylar başlamadan önce hem kabin ekibiyle sigara nedeniyle tartıştığını hem de ırkçı ifadeler kullandığını öne sürdü. Bir yolcu yaşananları, "Bir anda her şey fiziksel şiddete dönüştü. İnsanlar korktu, ortam tamamen kaosa sürüklendi" sözleriyle anlattı. Başka bir yolcu ise yolcuları sakinleştirmeye çalışan kabin ekibinin profesyonel tutumunu övdü.

KARA LİSTEYE ALINDILAR

Plan dışı inişin ardından uçak yeniden havalanarak Manchester yolculuğunu tamamladı. Havayolu şirketi ise yaşananları "kabul edilemez ve korkunç" olarak nitelendirerek olaya karışan yolcuların kara listeye alındığını ve ömür boyu uçuş yasağı uygulanacağını duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı

Bu özel gömleklerin kime hazırlandığını tahmin edemezsiniz!
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı

Bu özel gömleklerin kime hazırlandığını tahmin edemezsiniz!
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe

Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

Sıkıntısı ortaya çıktı