Türkevi'ndeki basın toplantısında konuşan Erdoğan, Kıbrıs'ı güzel bir geleceğin beklediğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla ilgili somut herhangi bir adımın olup olmayacağıyla ilgili soruya ''Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmelerimde Kıbrıs konusuna değiniyorum. Rusya'nın turist potansiyeli çok yüksek. KKTC'nin de önemli kaynaklarından birisi turizm. Direkt uçuşların başlamasından memnuniyet duyacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sonunda, New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, KKTC'nin resmen tanınması için çağrıda bulunması üzerine gelen soruyu da cevaplarken Kıbrıs için oldukça umutlu olduğunun sinyallerini verdi.

KIBRIS RASTGELE BİR ÜLKE DEĞİLDİR

Toplantıya katılan bir gazetecinin "Dün KKTC'ye olan ambargonun kaldırılması ve KKTC'nin devlet olarak da tanınması çağrınızı bir kez daha Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yinelediniz ve bu çok ses getirdi. Bu konudaki gelişmelerden bir tanesi de Rusya'nın bir süre önce Kıbrıs'a Müslüman bir büyükelçiyi atamasıydı. Bu bir anlamda jest olarak yorumlanmıştı. Şimdi Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş olabileceğine dair haberler de yayıldı. Bunun da KKTC'nin tanınmasıyla ilgili çok önemli bir adım olabileceği yorumları yapıldı. Bundan sonra KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut herhangi bir adım olur mu, başka ne bekleyebiliriz?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi: Biz Kuzey Kıbrıs'ı rastgele bir ülke olarak görmüyoruz. Onu biz adeta kendimiz olarak kabullendik, öyle görüyoruz, öyle de göreceğiz.

''PUTİN'LE KIBRIS KONUSUNU DEVAMLI GÖRÜŞTÜM''

Sözlerine ''Ülkemizde misafir ettiğimiz ya da ziyaret ettiğimiz tüm liderlere Kıbrıs'taki haklı mücadelemizi, meselenin adil ve kalıcı çözüme kavuşturulmasını yine aynı şekilde hep tekrarladık, hep ifade ettik." diyerek devam eden Erdoğan, Putin'le yaptığı görüşmeleri de aktardı.

RUSYA VE KKTC TURİZM SAYESİNDE BİRBİRİNİ KUCAKLAYABİLİR

KKTC'ye direkt uçuşların başlamasından memnuniyet duyacaklarını belirten Erdoğan, "Buranın çok çok önemli olan bir boyutu da şu, malum Rusya'nın turist potansiyeli çok yüksek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi turizm. Turizmde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne böyle bir akışın olması inanıyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ekonomik olarak da ciddi manada bir sıçramaya vesile olacaktır. Zaten turizme yönelik alt yapısı gayet iyi olan bir ülke konumunda. Bu konuda alınacak neticeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni inşallah çok çok ileri taşıyacaktır. Temenni ediyorum ki önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla çok daha farklı bir gelecek orayı bekliyor olacaktır." diye konuştu.