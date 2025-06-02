Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
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Çin'deki dünyaca ünlü Terracotta Ordusu müzesinde bir turist, koruma bariyerlerini ve güvenlik ağlarını aşarak 2.000 yıllık antik heykellere zarar verdi. Sadece soyadı Sun olarak bilinen 30 yaşındaki adamın saldırgan davranışları sonucu iki antik heykelde görünür hasar oluştu. Yetkililer, saldırganın akıl hastalığı çektiğini belirtti ve soruşturma başlattı.

Çin'de şok edici bir vandalizm olayı yaşandı. Bir turist dünyaca ünlü Terracotta Ordusu müzesine atlayarak 2.000 yıllık antik heykellere zarar verdi.

Cuma günü Xi'an şehrindeki müzede meydana gelen olayda, sadece soyadı Sun olarak açıklanan 30 yaşındaki adam koruma bariyerlerini ve güvenlik ağlarını aştı. Yaklaşık 5,5 metre derinlikteki koruma alanına atlayan adam, içeride bulunan paha biçilmez kil heykelleri itip çekmeye başladı.

Saldırgan davranışları sonucunda iki antik heykelde görünür hasar meydana geldi. Müze güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek adamı etkisiz hale getirdi. Yetkililer, olayın sorumlusunun akıl hastalığı çektiğini belirterek konu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Terracotta Ordusu, Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang'ın mezarını korumak amacıyla 2.000 yıl önce yapılmış 8.000'den fazla gerçek boyutlu asker heykelinden oluşuyor. 1987'den beri UNESCO Dünya Mirası statüsüne sahip olan bu eşsiz koleksiyon, ülkenin en önemli arkeolojik hazinelerinden biri olarak kabul ediliyor ve her yıl milyonlarca ziyaretçi çekiyor.

Müze yetkilileri, şok edici olaya rağmen serginin halka açık kalmaya devam ettiğini ve hasarlı heykellerin onarım çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Bu olay, son aylarda dünya mirası alanlarında yaşanan bir dizi vandalizm olayından sadece biri. Geçen ay Vietnam'da 42 yaşındaki Ho Van Phuong Tam adlı bir kişi, Nguyen hanedanlığına ait 200 yıllık antik tahta zarar vermişti. Hue şehrindeki Thai Hoa Sarayı'nda bulunan kırmızı-altın süslemeli tahta çıkan adam, kol dayamasını kırmıştı. Yetkililer, adamın psikoz belirtileri gösterdiğini ve sarhoş olduğunu açıklamıştı.

Benzer şekilde Peru'da da bir vandal, Lima'nın kuzeyindeki Chan Chan antik şehrinin 600 yıllık duvarına spreyle cinsel organ çizmişti. Peru Kültür Bakanlığı bu eylemi "tarihimize ve kültürel mirasımıza karşı ciddi saygısızlık" olarak nitelendirmişti.

Bu olaylar, dünya çapındaki kültürel miras alanlarının korunması konusunda artan endişelere yol açıyor ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor.

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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