Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Azerbaycan lideri Aliyev'le baraj açılışı yaptıktan sonra helikopter kazasında ölmesi uluslararası kamuoyunda şok etkisi yarattı. Olayın yankıları sürerken son dönemlerde Azerbaycan ile ilişkilerini geliştirme yoluna giden liderlerin öldürülmesi, suikaste uğraması ve tehdit edilmesi "Bütün bunlar tesadüf mü?" sorusunu akıllara getirdi.

"KÖPRÜ OLACAĞIM" DEDİ, SUİKASTE UĞRADI

Süreç; Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun 8 Mayıs'ta Avrupa Birliği dışında ilk ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştirmesi ile başladı. Görüşmenin en önemli maddeleri savunma sanayii ve enerji alanında işbirliği oldu. Slovak ekonomisini desteklemek ve ikili ilişkileri güçlendirmek umuduyla Azerbaycan'ı ziyaret ettiğini kaydeden Fico, Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasında bir köprü olmak istediğini vurguladı. Başbakan Fico, Bakü ziyaretinin ardından yaklaşık 1 hafta sonra suikaste uğradı. Fico'nun sağlık durumu hala ciddiyetini koruyor.

BARAJ AÇILIŞI YAPTILAR, ARTIK HAYATTA DEĞİL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, iki ülke sınırındaki Aras Nehri üzerinde iki ülke tarafından ortak inşa edilen Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı.

"BÜYÜK PROJELERİ HAYATA GEÇİREBİLİRİZ"

Açılışta dikkat çeken bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Reisi, "Bu projeler, İran ile Azerbaycan'ın bu gibi çok önemli büyük projeleri hayata geçirebileceğinin göstergesidir. Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız" ifadelerine yer verdi.

"ÇOK GÜÇLÜ SİYASİ İRADE ORTAYA KOYDUK"

Reisi ile benzer ifadeler kullanan Aliyev ise, "Halkımızın ortak başarısı elbette dostlarımızı mutlu ediyor. Beğenmeyenler ise kendi işlerine baksa daha iyi olur. İran ve Azerbaycan devletleri bugün çok güçlü ortak siyasi irade ortaya koydu, birlikte olduğumuzu ve birlikte olmaya devam edeceğimizi kendi halklarına ve tüm dünyaya açıkça ilan etti" dedi. Bu açılışın ardından Reisi, bindiği helikopterin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

SIRBİSTAN BAŞBAKANI TEHDİT EDİLİYOR

Geçtiğimiz aylarda Bakü ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir yandan Azerbaycan ile doğal gaz anlaşması yaparken diğer yandan savunma sanayiinde işbirliği yapılacağını dile getirmişti. İlham Aliyev'e "dost" diyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Slovak Başbakan Fico'ya yapılan suikastin ardından "Sıra sende" şeklinde ölüm tehditleri almaya başladı.