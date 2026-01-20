Haberler

TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kritik bir oylama gerçekleşti. Oylama konusu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin deniz unsurlarının yurt dışındaki görevlerine ilişkin oldu.

ADEN KÖRFEZİ VE SOMALİ KARASULARINDAKİ GÖREVİN UZATILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

TEZKERE KABUL EDİLDİ

Oylanan tezkere kabul edildi. Karar ile birlikte Türk askerleri, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında görev yapacak.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış

Trump'ın sağ koluyla görüşmeye damga vuran "Türkiye" detayı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış

Trump'ın sağ koluyla görüşmeye damga vuran "Türkiye" detayı
4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da

Süper Lig devinde 4.5 yıllık imza atıldı
Oosterwolde'nin talipleri artıyor

Oosterwolde kapış kapış! Sürpriz bir talip daha