TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kritik bir oylama gerçekleşti. Oylama konusu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin deniz unsurlarının yurt dışındaki görevlerine ilişkin oldu.

ADEN KÖRFEZİ VE SOMALİ KARASULARINDAKİ GÖREVİN UZATILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

TEZKERE KABUL EDİLDİ

Oylanan tezkere kabul edildi. Karar ile birlikte Türk askerleri, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında görev yapacak.