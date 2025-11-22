Haberler

Trump: Zelenski barış planını reddederse küçük yüreğiyle savaşmaya devam edebilir

Trump: Zelenski barış planını reddederse küçük yüreğiyle savaşmaya devam edebilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD tarafından sunulan 28 maddelik Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik barış anlaşması taslağını reddetmesi ihtimaline ilişkin, "Zelenski planı reddederse küçük yüreğiyle var gücüyle savaşmaya devam edebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ZELENSKİY BARIŞ PLANINI REDDEDERSE KÜÇÜK YÜREĞİYLE SAVAŞMAYA DEVAM EDEBİLİR"

Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasını öngören 28 maddelik barış planı taslağının Ukrayna tarafından kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Barışa ulaşmak istiyorum. Savaşı bitirmeye çalışıyoruz. Öyle ya da böyle bunu bitirmeliyiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin barış planı taslağını reddetmesi halinde ne olacağı sorusuna ise Trump, "Zelenski planı reddederse küçük yüreğiyle var gücüyle savaşmaya devam edebilir" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca söz konusu barış planının Ukrayna'ya yönelik son teklifi olup olmadığına dair bir soruya, "Hayır, son teklifim değil" yanıtını verdi.

Trump: Zelenski barış planını reddederse küçük yüreğiyle savaşmaya devam edebilir

AB, PLANIN ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI GEREKTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi sırasında ise başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere Ukrayna'yı destekleyen ülkelerden liderler bir araya gelerek toplantı gerçekleştirmişti. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya barışı getirme yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılandığı belirtilmiş ve 28 maddelik planın ilk taslağında adil ve kalıcı bir barış için "olmazsa olmaz" önemli unsurların yer aldığına dikkat çekilmişti. Açıklamada, "Taslağın ek çalışmalar gerektirecek bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Gelecekteki bir barışın sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmaya hazırız. Sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiği ilkesi konusunda net bir tavrımız var. Ayrıca, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine yönelik önerilen kısıtlamaların, Ukrayna'yı gelecekteki saldırılara karşı savunmasız bırakacağı endişesini taşıyoruz" denilmişti.

Trump: Zelenski barış planını reddederse küçük yüreğiyle savaşmaya devam edebilir

CENEVRE'DE ABD-UKRAYNA GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Söz konusu ortak açıklamanın ardından ABD'nin barış planına kısmi itirazlarını ifade eden AB ülkeleri, yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ile Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmelere de temsilci göndermeye hazırlanıyor. Görüşmelerde Avrupa ülkelerinin ABD'nin planına karşı önerilerde bulunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enes Ünal bir döndü pir döndü

Enes Ünal bir döndü pir döndü
İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular: Askeri müdahale saldırı sayılır

Tansiyon çok yükseldi! İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Prens'i omzuna vurarak selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Prens ile böyle selamlaştı
Enes Ünal bir döndü pir döndü

Enes Ünal bir döndü pir döndü
Zehirlenme skandallarının ardından ünlü restoran zincirlerinde mide bulandıran görüntüler

Ünlü fast food zincirlerinde mide bulandıran görüntüler
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kritik aşama! Kızı uyuşturucu testi yaptırdı

Güllü'nün ölümünde kritik aşama! Hastaneye gittiler
Daha 19 yaşındaydı! Yemeğe gittiği nişanlısının evinde kurşun yağmuruna tutuldu

Daha 19 yaşındaydı! Nişanlısının evinde kurşun yağmuruna tutuldu
Galatasaray'a üst üste kötü haber! 2 yıldız oyuncu da sakatlandı

Galatasaray'a kötü haberler üst üste! 2 yıldız isim sakatlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.