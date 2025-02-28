Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti

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Elon Musk'tan, Zelenskiy ile tartışan Trump'a tek cümlelik destek

Elon Musk'tan, Zelenskiy ile tartışan Trump'a tek cümlelik destek
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ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu. Tartışmanın ardından Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına geçirdiği milyarder iş insanı Elon Musk'tan, "Başkan Donald Trump başkomutandır" paylaşımı geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki gergin geçen görüşmesinin ardından yapılması planlanan ortak basın toplantısı iptal edilirken, bugün imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmadı.

Trump ve Zelenskiy Arasındaki Gergin Görüşme Sonrası Elon Musk'tan Destek

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savundu. Trump, açıklamasında, "Bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak birçok şey öğrenildi. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim. Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir." ifadesini kullandı.

Trump ve Zelenskiy Arasındaki Gergin Görüşme Sonrası Elon Musk'tan Destek

ANLAŞMA İMZALANMAYACAK

Trump'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray yetkilileri de ortak basın toplantısının iptal edildiğini ve dolayısıyla bugün imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmayacağını teyit etti. Söz konusu tartışmanın ve basın toplantısının iptal edilmesinin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Trump ve Zelenskiy Arasındaki Gergin Görüşme Sonrası Elon Musk'tan Destek

ELON MUSK'TAN TRUMP'A TEK CÜMLELİK DESTEK

Tartışmanın ardından Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçirdiği milyarder iş insanı Elon Musk'tan, ABD Başkanı'na destek geldi. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı tek cümlelik paylaşımda, "Başkan Donald Trump başkomutandır" dedi.

Trump ve Zelenskiy Arasındaki Gergin Görüşme Sonrası Elon Musk'tan Destek

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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