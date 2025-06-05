Trump'tan Yeni Göç Yasakları: 11 Ülkenin Vatandaşları Ülkeden Yasaklandı

Trump'tan Yeni Göç Yasakları: 11 Ülkenin Vatandaşları Ülkeden Yasaklandı
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Trump'tan Yeni Göç Yasakları: 11 Ülkenin Vatandaşları Ülkeden Yasaklandı
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ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı. Kararın, 'yabancı teröristlere' karşı güvenlik tedbiri olarak alındığı belirtildi.

( ANKARA ) - ABD Başkanı Donald Trump Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı; Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına ise kısmi yasak getirdi.

Trump, bu adımın "yabancı teröristler" ve diğer güvenlik tehditlerine karşı ABD'yi korumak için gerekli olduğunu savundu. Trump, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştığı videoda, "Bize zarar vermek isteyen kişilerin ülkemize girişine izin vermeyeceğiz" dedi.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başında başlattığı göç karşıtı uygulamalar kapsamında gelen yasak kararı, yüzlerce Venezuela vatandaşının El Salvador'a sınır dışı edilmesi ve bazı yabancı öğrencilerin kayıtlarının reddedilmesinin ardından alındı.

Karar, 9 Haziran'da yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra alınan vizeler geçersiz olacak. Trump, en sıkı kısıtlamaların uygulandığı ülkelerin büyük çaplı terörist varlığı barındırdığını, vize güvenliği konusunda işbirliği yapmadığını, kimlik doğrulamasında yetersiz olduğunu savundu ve ABD'de yüksek oranda vize süresini aşan kişilerin bu ülkelerden olduğunu söyledi.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde 7 Müslüman çoğunluklu ülkeye seyahat yasağı getirilmiş, bu politika birkaç kez revize edilerek 2018'de Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştı. Trump'ın ardından başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden 2021'de "Ulusal vicdanımıza bir leke" diyerek, yasağı kaldırmıştı.

Somali'nin Washington Büyükelçisi Dahir Hassan Abdi, Trump'ın kararının ardından "ABD ile uzun süredir devam eden ilişkimize değer veriyoruz ve dile getirilen endişeleri ele almak için diyaloga hazırız" dedi. Somali, ABD ile güvenlik konularını görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ise ABD hükümetini "faşist" olarak nitelendirerek, "ABD'de bulunmak herkes için büyük bir risk haline geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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