Trump gözünü o ülkeye dikti! Yeni ABD haritasını paylaştı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, henüz görevi resmi olarak devralmamasına rağmen konuşulmaya devam ediyor.

Her fırsatta Grönland ve Kanada'nın ABD'ye bağlı olması gerektiğini ifade eden Trump, sosyal medyadan son yaptığı paylaşımla yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

YENİ ABD HARİTASINI PAYLAŞTI

Trump, sosyal medya hesabından içinde Kanada'nın da olduğu yeni ABD haritasını paylaştı. Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini savunan Trump'ın paylaştığı haritada, Kanada ve ABD tek bir ülke olarak görülüyor.

TRUDEAU: KANADA'NIN ABD'YE KATILMA İHTİMALİ CEHENNEMDE BİLE YOK

Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'ye katılması yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Kanada'nın ABD'ye katılmasının en ufak bir ihtimalinin cehennemde bile olmadığını kaydeden Trudeau, iki ülkenin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak yıllardır birbirlerine fayda sağladığını aktardı.

TRUMP: KANADA'YI FİNANSAL AÇIDAN KORUYORUZ

Donald Trump son yaptığı açıklamada, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini ifade etmiş, bunun askeri yolla değil ekonomik güç ile gerçekleştirileceğini söylemişti. Donald Trump "Aramızda yapay bir sınır var. Ancak daha da önemlisi finansal koruma. Kanada'yı finansal açıdan koruyoruz. Hiç ihtiyacımız olmayan ürünleri alarak onları ekonomik açıdan koruyoruz. Milyarlarca dolar harcıyoruz. Onların arabalarına ihtiyacımız yok. Biliyorsunuz onlardan araba alıyoruz, halbuki biz bu arabaları Detroit'te de üretebiliriz. Onlardan kereste alıyoruz, buna da ihtiyacımız yok. Bize süt satıyorlar ki süte de ihtiyacımız yok. Bizim epey sütümüz var. Kendimiz üretebiliriz. Peki niçin 200 milyar dolardan fazla para harcıyoruz? Trudeau'ya biz eğer bunlardan vazgeçersek ne olur diye sordum. O da 'Kanada çözülür' dedi." ifadelerini kullanmıştı.