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Trump'tan Starmera'a sorulan soruya tepki: Bu kadar yeter

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ABD Başkanı Trump'ın, İngiltere Başbakanı Starmer ile düzenlenen ortak basın toplantısındaki çıkışı üzerine salon buz kesti. Starmer, bir gazetecinin Kanada ile ilgili sorusunu yanıtlarken Trump, araya girip "Bu kadar yeter" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı. Beyaz Saray konuya ilişkin, "Trump, iki lideri kışkırtmaya çalışan muhabirin sözünü kesti." dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Starmer'ın Kanada ile ilgili ifadeleri medyada gündem oldu.

Trump'tan Starmera'a sorulan soruya tepki: Bu kadar yeter

TRUMP'TAN "BU KADAR YETER" ÇIKIŞI

Starmer, bir muhabirin, "Trump, İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesi olan Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söylüyor, bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusuna yanıt verirken Trump'ın konuyu kapatması dikkati çekti. Starmer, muhabirin sorusuna, "Kanada'dan bahsettiniz. Bence (ABD ile) aramızda var olmayan bir ayrılık bulmaya çalışıyorsunuz. Biz birbirimize en yakın milletleriz ve bugün çok iyi görüşmeler yaptık..." şeklinde konuşmasına devam ederken Trump bir anda araya girerek, "Bu kadar yeter, teşekkürler." dedi.

Trump'tan Starmera'a sorulan soruya tepki: Bu kadar yeter

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Trump'ın muhabire dönerek söylediği sözleri medyada, "Trump, Starmer'in sözünü kesti" şeklinde gündeme gelirken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Starmer'a değil muhabire hitap ettiği belirtilerek, "Bu yalan haber. Başkan Trump, iki lideri kışkırtmaya çalışan muhabirin sözünü kesti. Yalan söylemeyi bırakın." ifadeleri kullanıldı.

Trump'tan Starmera'a sorulan soruya tepki: Bu kadar yeter
Kaynak: AA / Çağla Taşçı - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları10 KaplaN null:

ne demokratik ülke. kibarca kes sesini demiş

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