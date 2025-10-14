Trump'tan İngiltere Başbakan'ına soğuk duş: Gel konuş dedi, sonra umursamadı

Mısır'daki barış zirvesinde yaşanan ilginç bir an, dünya basınında gündem oldu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın kendisini sahneye çağırdığını sanarak mikrofonun önüne geçti — ancak Trump birkaç saniye sonra onu görmezden gelince sahnede adeta donup kaldı.

Olay, Trump'ın Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Ortadoğu Barış Zirvesi sırasında yaşandı. Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinde rol oynayan ülkeleri överken, arkasına dönüp "Birleşik Krallık nerede, dostum Starmer nerede?" diye sordu.

Starmer, "Her zamanki gibi hemen arkanızdayım," diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine Trump, "Buraya gel, her şey yolunda mı?" diyerek onu sahneye çağırdı.

Starmer sahneye adım attığında konuşma yapacağını düşünerek "Her şey çok iyi," dedi. Ancak daha cümlesini bitiremeden Trump tekrar mikrofonu eline alarak konuşmasına devam etti: "Burada olman harika. Bu insanların hepsi sadece 20 dakikalık bir bildirimle geldi, müthiş bir şey."

Trump'ın sözleri karşısında şaşkın kalan Starmer, ne yapacağını bilemeden etrafına baktı, ardından gülümsemeye çalışarak yerine döndü. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Platform X'te bir kullanıcı, "Trump, Starmer'a konuşacakmış gibi yaptı ama sonra umursamadı. Sahne önünde rezil etti, bayıldım!" diye yazarken, bir diğeri, "Trump yine dünya sahnesinde şov yaptı, Starmer'ı utandırdı. Trump unutmaz." ifadelerini kullandı.

Olay, Trump'ın esprili bir şekilde liderlere "Çoğunuzla uzun zamandır tanışıyoruz, harika insanlarsınız. Birkaç kişiyi ise pek sevmiyorum ama kim olduklarını söylemeyeceğim," demesinden hemen sonra yaşandı.

Starmer daha sonra yaptığı açıklamada konuyu ciddiyete çekmeye çalışarak, günün "tarihi bir gün" olduğunu ve İngiltere'nin ateşkesin izlenmesinde ve Hamas'ın silahsızlandırılmasında "Kuzey İrlanda'daki deneyimlerinden yararlanabileceğini" söyledi.

Ancak bazı eleştirmenler, Starmer'ı Trump'ın Gazze'deki başarısını kendi lehine kullanmakla ve zirveye yalnızca "fotoğraf çektirmek için" katılmakla suçladı.

Bu sırada Trump, Ortadoğu turuna devam ediyordu. İsrail'e giden eski Başkan, Tel Aviv'de rehinelerin serbest bırakılmasının ardından halktan büyük sevgi gördü. Knesset'te yaptığı konuşmada, "Bu sadece bir savaşın sonu değil, terör ve ölüm çağının da sonu," diyerek barış sürecini "yeni bir Ortadoğu'nun başlangıcı" olarak nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Trump'ı "Beyaz Saray'daki en büyük dostumuz" olarak överken, bazı milletvekilleri Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini bile önerdi.

Trump ayrıca İran'a da zeytin dalı uzatarak, "Onlarla da barış anlaşması yapsak harika olmaz mıydı?" dedi. Ancak bu teklif salonda sessizlikle karşılandı.