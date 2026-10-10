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Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz

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Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sigara satışında T.C. kimlik numarası şartı getirilmesi için kanun teklifinin birkaç hafta içinde Meclis'e sunulacağını açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz geldi. Düzenlemenin vatandaşlarda mahremiyet endişesi oluşturabileceğini belirten Saral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin tepkisini çekecek kararların yükünü taşımak zorunda bırakılmaması gerektiğini söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sigara satışında T.C. kimlik numarası istenmesini öngören düzenlemeye karşı çıktı.
  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satın alanlardan T.C. kimlik numarası istenmesini öngören kanun teklifinin birkaç hafta içinde Meclis'e sunulacağını duyurdu.
  • Oktay Saral, düzenlemenin kişisel mahremiyet endişesi doğuracağını ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Sigara düzenlemesine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun duyurduğu kimlik numarası şartına karşı çıkan Saral, kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

BAKAN MEMİŞOĞLU YENİ DÜZENLEMEYİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışına ilişkin yeni bir yasal düzenleme hazırladıklarını açıklamıştı. Bakan Memişoğlu, sigara satın almak isteyen vatandaşlardan T.C. kimlik numarası istenmesini öngören düzenlemenin Meclis'e sunulacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Sigara satışında TC kimlik numarası şartı olacak. İlgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacağız"

OKTAY SARAL'DAN SİGARA DÜZENLEMESİNE İTİRAZ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun duyurduğu düzenlemeye karşı çıktı. Sigaranın zararlarının herkes tarafından bilindiğini belirten Saral, bunun vatandaşlardan kimlik numarası istenmesini haklı kılmayacağını savundu. Saral, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sigaranın zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bir paket sigara almak için vatandaştan T.C. kimlik numarası istenmesi de kabul edilebilir bir uygulama olarak görülmemelidir."

"MAHREMİYET ENDİŞESİ DOĞURACAK KARARLAR"

Ayrıca Oktay Saral, düzenlemenin kişisel mahremiyet açısından yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Vatandaşların aklında soru işaretleri oluşturabilecek kararların alınmadan önce dikkatle değerlendirilmesini isteyen Saral, şunları söyledi: "Vatandaşın aklında soru işaretleri oluşturacak, mahremiyet endişesi doğuracak kararlar alınmadan önce bir kez daha düşünülmelidir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA İLGİLİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadeleri de yer aldı. Saral, vatandaşların tepkisini çekebilecek kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ek bir yük getirmemesi gerektiğini belirtti. "Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan ülkemizin meseleleriyle mücadele ederken, diğer yandan milletin tepkisini çekecek kararların yükünü taşımak zorunda bırakılmamalıdır. Cumhurbaşkanımıza destek olmak, onun yükünü artırmakla değil, milletin gönlünü kazanacak doğru adımlar atmakla mümkündür. Bu konuda milletimizin sesini duyup, sağ duyuyla hareket etmek gerekmektedir."

Kaynak: Haberler.com
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