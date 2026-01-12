Haberler

Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi
Güncelleme:
İran ölü sayısının 538'e yükseldiği protestoların önüne geçebilmek için internet ve telefon hatlarını keserken, ABD Başkanı Trump bugün yaptığı açıklamada İran'daki protestoculara Starlink gönderilmesi konusunda Elon Musk ile görüşeceğini söyledi. Trump'ın bu hamlesine jet karşılık veren İran ise ülkede Starlink erişimini engellemek için askeri sinyal bozucu cihazlar konuşlandırdı.

İran'da ekonomik sorunları gerekçe göstererek sokağa inen binlerce kişi protestolarını 15. günde devam ettirirken, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi.

10 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi. HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.

TRUMP: İRAN'A STARLİNK GÖNDERECEĞİM

İran yönetimi protestoların önüne geçebilmek için ülkedeki internet ve telefon hatlarını kesti. Günlerdir kapalı olan internet için bugün açıklama yapan ABD Başkanı Trump ise İran'daki protestoculara Starlink gönderilmesi konusunda Elon Musk ile görüşeceğini söyledi.

TAHRAN YÖNETİMİNDEN JET KARŞILIK

Trump'ın bu sözlerinden dakikalar sonra ise Tahran yönetiminden karşılık geldi. İran, ülkede Starlink erişimini engellemek için askeri sinyal bozucu cihazlar konuşlandırdı.

"İRAN KONUSUNDA ÇOK GÜÇLÜ SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran konusunda çok güçlü seçenekleri değerlendirdiğini ve İslam Cumhuriyeti'nin "kırmızı çizgisini" aşmaya başlamasıyla birlikte bir karar vereceğini söyledi. Trump Pazar günü gazetecilere, "Görünüşe göre [kırmızı çizgimi] aşmaya başlıyorlar ve öldürülmemesi gereken bazı kişilerin öldürüldüğü anlaşılıyor" dedi. "Bunlar şiddet yanlısı, eğer onlara lider diyorsanız, lider olup olmadıklarını veya sadece şiddet yoluyla mı yönettiklerini bilmiyorum, ama bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve çok güçlü seçenekleri değerlendiriyoruz. Bir karar vereceğiz."

Ülkedeki gelişmeler hakkında "saat başı rapor" aldığını söyleyen Trump, İran'ın Amerikan saldırısı durumunda bölgedeki ABD çıkarlarını hedef alacağı yönündeki tehditleri hakkında sorulan soruya ise "Eğer bunu yaparlarsa, onları daha önce hiç vurulmadıkları bir seviyede vuracağız. Buna inanamayacaklar bile" yanıtını verdi. Trump "Çok güçlü seçeneklerim var. Yani, eğer bunu yaparlarsa, çok çok güçlü bir karşılıkla karşılaşacaklar" dedi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

