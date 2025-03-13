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Trump, "Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek" dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusundaki açıklamalarına bir yenisini ekledi. Trump, "Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var" dedi. Rutte de Trump'a dolaylı olarak destek vererek, ABD'nin de o bölgede söz sahibi olması gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken, Oval Ofis'te dış politika başlıklarını değerlendirdi.

"GRÖNLAND'IN İLHAKI GERÇEKLEŞECEK"

Trump, Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceği ile ilgili bir soruya, "Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Trump, 'Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek' dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi

RUTTE DE DESTEK VERDİ

NATO Genel Sekreteri Rutte de Grönland konusunda Trump'ın açıklamalarına dolaylı olarak destek vererek, ABD'nin de o bölgede söz sahibi olması gerektiğini savundu. Rutte'nin, NATO üyesi ülkelerden Danimarka'nın egemenlik hakkını göz ardı ederek Trump'a destek vermesi dikkat çekti.

TRUMP'IN GRÖNLAND'IN "KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRME" PLANI

ABD Başkanı Trump, 23 Aralık 2024'te, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise Grönland'ın bir ABD eyaleti olma olasılığını da reddederek, ülkenin "satılık olmadığını" açıklamıştı.

Trump, 'Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek' dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi

Trump, ABD Kongresi'nde 5 Mart'ta yaptığı konuşmada "Grönland'a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Sanırım öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz. Bunu elde edip sizi güvende tutacağız." ifadelerini kullanmıştı. Bunun ardından Egede de, "Biz Amerikalı ya da Danimarkalı olmak istemiyoruz, biz Grönlandlıyız. Amerikalıların ve liderlerinin bunu anlaması gerekiyor." demişti.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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