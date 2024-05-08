Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı

Amerika Birleşik Devletleri'nde nefesler kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimleri için tutulmuş durumda. Mevcut başkan Biden'a rakip olmaya hazırlanan Donald Trump, hakkında ortaya atılan iddialar ve devam eden mahkemeler ile gündemden bir türlü düşmüyor. Hakim karşısına çıkan müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels, "Trump, benimle cinsel ilişkiye girmeden önce kızına benzediğimi söyledi. Ivanka gibi akıllı ve sarışın olduğumu söyleyip insanların onu hafife aldığını dile getirdi" dedi.

"KONUŞMAMASI İÇİN PARA ALDI" İDDİASI

New York'ta, Trump'ın yargılandığı mahkemede jüriye konuşan Daniels, 2016'da, başkanlık seçimleri öncesinde, kendisine eski Başkan'ın avukatı tarafından, "Aralarındaki ilişki hakkında konuşmaması için" ödeme yapıldığı iddialarının gündem olmasından hayatının olumsuz etkilendiğini söyledi. Daniels, söz konusu iddiaların duyulması sonrasında "Hiç olmadığı kadar" kamuoyunun gündeminde yer aldığını, bu konunun özel hayatının gizliliğini ortaya çıkardığını ifade etti.

"İLİŞKİYE GİRMEDEN ÖNCE KIZINA BENZEDİĞİMİ SÖYLEDİ"

Dün hakim karşısına çıkan Stormy Daniels, Trump ile ilişkisiyle ilgili birçok detayı paylaştı. 45 yaşındaki cinsel içerikli film yıldızının, Trump'ın şu an evli olduğu Melania Trump ile birlikte olduğu dönemde ilişkiye girdikleri iddia edilirken, "Trump, benimle cinsel ilişkiye girmeden önce kızına benzediğimi söyledi. Ivanka gibi akıllı ve sarışın olduğumu söyleyip insanların onu hafife aldığını dile getirdi" dedi.

Stormy Daniels (Solda) Ivanka Trump (Sağda)

"KAPAĞINDA YER ALDIĞI DERGİYLE ŞAPLAK ATTI"

Stormy Daniels, uzun bir aradan sonra ilk kez Trump ile de mahkemede karşı karşıya geldi. İkilinin bir golf turnuvası sırasında tanıştığı belirtilirken Trump'ın sık sık Daniels'a "çok zekisin" ve "çok akıllısın" gibi iltifatlarda bulunduğu da tutanaklarda yer aldı.

Trump'ın Daniels'ı daha sonra oteldeki süitine davet ettiği de kayıtlara geçti. Daniels, Trump'ın daha sonra süitte ipek pijamalarını giyerek kapağında pozunun olduğu Forbes dergisiyle poposuna "şaplak" attığını da söyledi.