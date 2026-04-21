Trump: 'İran ile anlaşma sağlanana dek Hürmüz ablukasını kaldırmayacağız'

Abd Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran limanlarına uyguladığı ablukayı, Tahran ile bir anlaşma sağlanana dek kaldırmayacağını söyledi.

Donald Trump bu açıklamayı, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta düzenledikleri saldırılarla başlayan ve 8 Nisan'da iki haftalık ateşkesle ara verilen savaşı sona erdirmek için Pakistan'da yeni görüşmelerin olup olmayacağıyla ilgili belirsizlik sürerken yaptı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, ABD'nin bir hafta önce uygulamaya başladığı abluka için "İran'ı tamamen mahvediyor" dedi.

Trump ayrıca ülkesinin savaşı "açık ara" kazandığını da ekledi.

ABD Başkanı daha sonra yaptığı bir diğer açıklamada ise ısrarla İran'la bir barış anlaşması yapılması için baskı altında olmadığını ancak böyle bir anlaşmaya "nispeten hızlı" şekilde varılacağını söyledi.

İran ve ABD arasındaki geçici ateşkesin süresi 22 Nisan'da doluyor.

İki ülke arasında bugün Pakistan'da ikinci tur barış görüşmelerinin yapılıp yapılmayacağı hala belirsiz.

Olası görüşmeler nedeniyle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da güvenlik önlemleri artırıldı.

Ancak Amerikan heyetine başkanlık etmesi beklenen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance henüz Washington'dan ayrılmadı.

İran yetkilileri de görüşmelere katılıp katılmama konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi.

İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, tehditlerin gölgesinde müzakereleri kabul etmeyeceklerini ve "sahada yeni kartlar göstermeye" hazır olduklarını söyledi.

ABD ve İran'dan karşılıklı 'ateşkesin ihlali' suçlamaları

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan güçlerinin, ablukanın başından bu yana 27 gemiye, geri dönmeleri veya bir İran limanına dönmeleri talimatı verdiğini açıkladı.

ABD 19 Nisan'da ilk kez İran bayraklı bir kargo gemisine, ablukayı kırmaya çalışmasının ardından, durdurup el koymuştu.

CENTCOM, paylaştığı videoların, geminin uyarıldığı ve ardından askerlerin gemiye çıktığı anları gösterdiği belirtildi.

İran yaşananları "korsanlık eylemi" ve ABD ile arasındaki kırılgan ateşkesin ihlali olarak nitelendirdi.

İran da, önemli bir deniz ticaret yolu olan Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık iki aydır abluka uyguluyor.

Abluka, küresel enerji fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.

Hürmüz Boğazı, 18 Nisan'da kısa süreliğine yeniden açılmış ancak bir tanker de dahil boğazda veya yakınında bulunan gemilerin İran tarafından hedef alındığına dair haberlerin ardından hızla tekrar kapatılmıştı.

Trump, İran'ın "kurşun atmaya karar verdiğini" ve bunun ateşkes anlaşmasının "tam bir ihlali" olduğunu söylemişti.

İran ise ABD, limanlarına uyguladığı ablukayı durdurana kadar bu güzergâhı kapalı tutacağını açıklamıştı.

İran, Pakistan'a heyet göndereceğini henüz doğrulamadı

ABD ve İran arasında ikinci tur barış görüşmelerinin yapılacağına dair işaretler var ancak Tahran yönetimi görüşmeler için Pakistan'a heyet göndereceğini henüz doğrulamadı.

Bu ayın başlarında yapılan ilk tur görüşmelerin ardından ABD Başkan Yardımcısı JD. Vance, ülkesinin "İranlıların şartlarını kabul etmeye istekli olduğu bir noktaya gelemediğini" söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'ye "aşırı taleplerden ve hukuka aykırı isteklerden kaçınma" çağrısı yapmıştı.

Olası ikinci tur, kritik bir döneme denk geliyor.

20 Nisan'da BBC'ye konşan kaynaklar, ABD heyetinin "yakında" yola çıkacağını söyledi ancak zaman belirtmedi.

Amerikan New York Times gazetesine konuşan yetkililer ise ABD heyetinin bugün ülkeden ayrılacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, Tahran'ın "şu ana kadar" görüşmelere katılma planı olmadığını söyledi.

Vance'e görüşmelerde önceki turda olduğu gibi, özel temsilci Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in eşlik etmesi bekleniyor.

İran'ın görüşmelere katılıp katılmayacağı ve katılım halinde Tahran'ı kimin temsil edeceği belirsizliğini koruyor.

Buna rağmen İslamabad'da görüşmelere hazırlık işaretleri görülüyor.

Önceki turun yapıldığı Serena Oteli'ndeki misafirlerden toplantılar için oteli boşaltmaları istendi.

Polis ise yabancı heyetlerin gelişi nedeniyle bazı ana yolların kapatılacağını duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan Pakistan hükümetinden kıdemli bir yetkili, İran'ı görüşmelere katılmaya ikna edebileceklerinden emin olduklarını söyledi.

'Görüşmelerin yapılması ihtimali daha fazla'

BBC'nin kıdemli muhabiri Lyse Doucet, Tahran'dan katıldığı yayında, durum öngörülemez olsa da görüşmelerin yapılması ihtimalinin daha fazla olduğunu söyledi.

Lyse Doucet, "Diplomaside tek bir kural vardır: Bir şeyin bozulmasından sorumlu tutulan taraf olmak istemezsiniz.

"Eğer JD Vance İslamabad'da olacaksa, İranlıların ortaya çıkmaması gerçekten çok zor olur" diyen Doucet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve bence telefon hatları sürekli çalışıyor. Pakistanlılar her iki tarafın da ülkeye gelmesini sağlamak için çabalıyor. Çünkü mekan hazır, güvenlik önlemleri alınmış durumda. Sadece heyetlerin ekiplerin gelmesini bekliyorlar."