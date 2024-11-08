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Trump'ın Türkiye'den ilk isteği ne olacak?

Trump'ın Türkiye'den ilk isteği ne olacak?
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Donald Trump, Kamala Harris'i geride bırakarak ABD'nin 47. başkanı seçildi. Haberler.com stüdyosunda Trump'ın İsrail politikasını ve Türkiye'nin bu durumda nerede durabileceğini değerlendiren Türk Atlantik Konseyi Genel Sekreteri Emir Abbas Gürbüz, "Türkiye'ye, 'İsrail'le kavga etme, İran'a karşı İsrail'in yanında dur' teklifi sunulabilir" dedi.

Donald Trump, Kamala Harris'i geride bırakarak ABD'nin 47. başkanı seçildi. Türk Atlantik Konseyi Genel Sekreteri Emir Abbas Gürbüz Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'a ABD - Türkiye ilişkilerinin nasıl seyredeceğini değerlendirdi.

"NETANYAHU TRUMP'IN SÖZÜNÜ DİNLEYEBİLİR"

Trump'ın İsrail politikasının ne olacağını değerlendiren Gürbüz, "Trump, Netanyahu'ya Biden'a kıyasla daha çok sözünü geçirebilir. Çünkü 7 Ekim'den önce demokratların, Biden'ın İsrail'le arası çok kötüydü. 7 Ekim'den sonra zoraki bir şekilde İsrail'i desteklemek zorunda kaldılar. Bu sebeple zaten Netanyahu, Trump'ın ve cumhuriyetçilerin kazanmasından mutlu. Koşulsuz bir İsrail desteği var o tarafta. Bundan kaynaklı ikili ilişkiler sağlam yürüyebilir. Netanyahu Trump'ın sözünü dinleyebilir. Biden'a hep şüpheci yaklaştığı için Amerika'nın ya da Biden'ın sözünü dinlemiyordu İsrail. Trump İsrail'e biraz söz geçirebilir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Türkiye'den ilk isteği ne olacak?

"TÜRKİYE'YE, 'İRAN'A KARŞI İSRAİL'İN YANINDA DUR' TEKLİFİ SUNULABİLİR"

Türkiye- ABD ilişkilerini yorumlayan Gürbüz, "Burada ABD dış politika tercihi belli olacak. Trump sık sık 'Erdoğan'la benim aramda özel bir dostluk var' vurgusu yapar. Bunun yanı sıra şimdi Elon Musk faktörü var. Elon Musk kabinede görev alacak. Kabine ve yönetimin oluşturulmasında önemli bir aktör olacak. Trump yönetiminin Orta Doğu'daki birinci önceliği İran tehdidine karşı bir blok oluşturulması olacak. Burada da Türkiye'nin önüne, 'İsrail'le kavga etme, İran'a karşı İsrail'in yanında dur' teklifi sunulabilir. Bu doğrudan doğruya İsrail'le ilişkilerin bir anda düzelmesi anlamına gelmiyor. Çünkü bir yandan da Netanyahu faktörü var.Trump daha adaylığı kesinleşmeden önce ve 7 Ekim olmadan önce çok ciddi Netanyahu'yu eleştiriyordu.Böyle bir ortamda Netanyahu'da mutlu Trump'ın kazanmasından. En azından demokratların arasında bir hizipçilikten kaynaklı İsrail'i eleştiren bir grup vardı ama cumhuriyetçilerde o yok." dedi.

Trump'ın Türkiye'den ilk isteği ne olacak?

Haberler.com / Melis Yaşar - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMengele:

Biz zaten israilin yanindayiz onlara gemilerle ihtiyaclarini gönderiyoruz sayin donald

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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Sözümden çıkmayın olacak

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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Sihtirip gitsin

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