Düzce'de minibüs park halindeki otomobilin üzerine çıktı! Kaza anı kamerada: 3 yaralı

Düzce'de minibüs park halindeki otomobilin üzerine çıktı! Kaza anı kamerada: 3 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı minibüs havalanarak park halindeki bir aracın üzerine çıktı. Hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Kazanın yaşandığı anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Düzce'de otomobilin çarptığı minibüsün park halindeki aracın üzerine çıktığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVALANDI
Kaza, dün Koçyazı Mahallesi 2227. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GN 6333 plakalı Opel marka otomobil, şehir merkezi istikametinde ilerlediği sırada 81 AS 997 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan minibüs, park halindeki 81 AEN 532 plakalı Fiat marka otomobilin üzerine çıktı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından tedavi altına alındı.
O ANLAR KAMERADA
Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 34 GN 6333 plakalı aracın minibüse çarptığı, minibüsün ise park halindeki aracın üzerine çıktığı anlar yer aldı.