Trump'ın elindeki morluk dikkat çekti, Beyaz Saray “Sık sık el sıkışmaktan” dedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Beyaz Saray'da karşıladığı sırada elindeki morluk dikkatleri çekti. Trump'ın damar yoluyla tedavi gördüğü ya da düzenli kan testleri yaptırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

BEYAZ SARAY: SIK SIK EL SIKIŞMASINDAN VE ASPİRİNDEN KAYNAKLI

Sosyal medya ve basında spekülasyonların artmasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi.Açıklamad, Trump'ın elindeki morluğun sık sık el sıkışmasından ve standart kardiyovasküler tedbir kapsamında kullandığı aspirinden kaynaklandığı öne sürüldü.

DOKTORU "ZARARSIZ BİR YAN ETKİ" DEDİ

Trump'ın doktoru Sean Barbabella ise yaptığı açıklamada, "Bu durum, sık sık el sıkışmaktan ve standart bir kardiyovasküler önleme rejiminin parçası olarak alınan aspirin kullanımından kaynaklanan hafif yumuşak doku tahrişiyle tutarlıdır. Bu, aspirin tedavisinin iyi bilinen ve zararsız bir yan etkisidir" dedi.

TRUMP'A "KRONİK VENÖZ YETMEZLİK" TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, geçtiğimiz ay ABD Başkanı'nın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Trump'a "alt bacaklarında hafif şişlik" fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası bir kan dolaşımı sorunu olan "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu bildirmişti.

Kronik venöz yetmezliğin özellikle 70 yaş üstü bireylerde sık görülen bir durum olduğu aktarılmış, Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğu belirtilmişti.