Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas ile İsrail heyetleri, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik Gazze planını görüşmeye başladı. Görüşmelerden ateşkes kararı çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TRUMP: HAMAS, ÖNEMLİ ŞEYLERİ KABUL ETTİ

Hamas ile görüştüğünü söyleyen Trump, "Hamas önemli şeyleri kabul etti." dedi. Trump, Hamas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyduğunu söyledi.

"ERDOĞAN, ANLAŞMANIN YAPILMASI İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYOR"

Trump açıklamasında, Erdoğan'a ayrı parantez açtı. "Erdoğan ile görüştüm. Erdoğan harika bir lider. Anlaşmanın yapılması için yoğun çaba harcıyor." ifadelerini kullandı.

İLK GÜNDEM GERİ ÇEKİLME VE ESİRLERİN DURUMU

Öte yandan Mısır'daki görüşmelerde ilk olarak İsrail ordusunun çekileceği bölgeler ile esirlerin durumu görüşülecek. Görüşmelerde ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner de yer alacak. İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik servisi başkanı ve üst düzey yetkililerin yer alacağı öğrenildi.

İŞTE TRUMP'IN 20 MADDELİK PLANI

ABD Başkanı Trump'ın sunduğu, Netanyahu'nun ise onay verdiği 20 maddelik Gazze planının detaylarını Beyaz Saray duyurdu. İşte o maddeler;