Haberler

Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te halı sahada futbol oynarken fenalaşan 33 yaşındaki Nurettin Çiçek, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, müdahaleye rağmen Çiçek'i kurtaramadı.

Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Nurettin Çiçek (33), aniden fenalaştı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiçek'in cenazesi otopsi için hastane morguna alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

