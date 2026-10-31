Trump döneminde ABD sınırı büyük ölçüde kapandı, 400 kilometre yeni duvar tamamlandı

Göç, başından beri Donald Trump'ın en önemli siyasi mesajları arasında yer aldı. 2015'te ilk başkanlık adaylığını açıklamak üzere Trump Tower'daki altın renkli yürüyen merdivene adım attığı o meşhur anda, Meksika'yı ABD'ye uyuşturucu ve suçlu göndermekle itham etti.O günden beri buna benzer birçok açıklama yaptı.İktidara geldiği ilk dönemde göçmen akışını durdurmaya yönelik bazı hedefleri mahkemeler tarafından kısıtlandı.İkinci döneminde ise eli daha güçlü.Politikalarını destekleme eğilimindeki bir Yüksek Mahkeme ve Kongre'den gelen on milyarlarca dolarlık ek fon bunda etkili oldu.Kimlerin ABD'de yasal olarak ikamet edebileceği, 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerdeki en önemli gündem maddelerinden biri olacak.Bu seçimler Trump yönetimi için adeta bir referandum olarak da görülüyor.2024'teki başarılı seçim kampanyasında sınırları kapatma ve yasadışı göçmenleri topluca sınırdışı etme sözü vermişti.Bu sözlerinin ikisini de yerine getirmeye dair adımlar attı.Ancak yasadışı göçe karşı daha sert bir duruş sergilenmesi yönünde oy kullananlar arasında bile bu adımların çok ileri gittiğine dair endişeler var.Trump'ın imza politikalarından biri olarak gösterilebilecek göç, beş temel şekilde kendini gösterdi.Sınır büyük ölçüde kapatıldıTrump'ın selefi Joe Biden'ın başkanlığında sınır geçişlerinde büyük bir artış yaşandı.Yalnızca 2023 ve 2024'te güney sınırında 4,5 milyondan fazla göçmen kaydedildi.Biden yönetimi, sığınma taleplerini kısıtlayarak ve ABD'ye yasadışı yollarla giren göçmenleri işlem görmeden sınırdışı ederek aylık geçiş rakamlarını önemli ölçüde düşürdü.Trump başkanlık koltuğuna döndüğünde göçmen akışı önemli ölçüde azaldı. Sınırdaki göçmen sayısı büyük ölçüde düştü.Trump'ın görevdeki ilk yılının sonuna gelindiğinde Biden yönetimi sırasında dünya çapında manşetlere konu olan kaotik sahneler büyük ölçüde ortadan kalkmıştı.Örneğin BBC, Kasım 2025'te Teksas'ın sınır kenti El Paso'ya yaptığı bir ziyarette, daha önce ABD'de göçmenlik işlemlerini beklemek üzere şartlı giriş izni verilen binlerce göçmenin barındığı geçici kampların bulunduğu bölgelerde sessiz sokaklarla karşılaştı.

Trump yönetimi, ABD tarihindeki "en güvenli" sınırlara ulaşma hedefi için saldırgan ve çok yönlü bir yaklaşım benimsedi.Bu yaklaşım, sınırda sığınma başvurularının fiilen dondurulmasını, gözaltına alınan kişilerin ABD içinde serbest dolaşımına son verilmesini, sınıra asker konuşlandırılmasını ve göçmen akışını engellemesi için Meksika'ya baskı yapılmasını içerdi.İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Başkan Trump Amerikan halkına güvenli bir sınır sözü verdi ve veriler bu sözü yerine getirdiğini kanıtlıyor" dedi.Duvar inşaatı hızlandıTrump'ın 2016 seçim kampanyasının en önemli vaatlerinden biri, yaklaşık 3.218 kilometre uzunluğundaki ABD'nin Meksika sınırına "büyük, güzel bir duvar" inşa etmekti.Trump'ın "Tek Büyük Güzel Yasa Tasarısı"ndan gelen 46,5 milyar dolarlık (yaklaşık 2,3 trilyon lira) yeni kaynak sayesinde bu konuda ikinci döneminde daha hızlı ilerledi. Hükümet verilerine göre son iki yılda toplam 400 kilometre uzunluğunda yeni duvar tamamlandı ve sınıra yasadışı geçişleri tespit etmeye yardımcı cihazlar kuruldu.Ek olarak 2.300 kilometreyi aşkın bariyerin inşaatı da devam ediyor. Fakat duvarın göç oranı üzerindeki etkisi tartışmalı.

Amerikan Göç Konseyi'nden göçmenlik uygulamaları uzmanı Aaron Reichlin-Melnick, "Yeni duvar inşaatına ciddi anlamda başlanmasından bu yana sınırı geçen kişi sayısında önemli bir değişiklik olmadı" diyor.Sınır duvarının göçmen geçişlerini azalttığına dair hiçbir gösterge olmadığını da sözlerine ekliyor. Uzmana göre azalma daha çok Trump'ın politikaları ve söylemlerinden kaynaklanıyor.Trump ise duvarı başarılı bir politika olarak göstermeyi sürdürüyor ve duvarın masrafını Meksika'nın karşıladığını iddia etmeye devam ediyor.Trump 17 Ekim'de Kentucky'de düzenlediği bir mitingde "Ben duvarın kralıyım" dedi.Ayrıca "Bu arada, o duvarın parasını Meksika ödedi. Onlardan tarihte hiç ödemedikleri kadar yüksek gümrük vergileri aldım" ifadelerini kullandı.Gözaltı ve sınır dışı işlemleri arttıTrump'ın göç konusunda attığı adımlar ABD iç politikasını da etkiledi.ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından farklı şehirlerde ülkede yasadışı bulunmakla suçladıkları göçmenlere yönelik yakalama operasyonları, ülke çapında tartışma konusu oldu.Trump, seçim kampanyası sırasında "Amerikan tarihindeki en büyük sınırdışı etme operasyonu" olarak tanımladığı girişimi derhal başlatma sözü vermiş ve yetkililerin öncelikle suç işlemiş kişileri hedef alacağını söylemişti.ABD göçmenlik verilerini derleyen Deportation Data Project'in elde ettiği verilere göre, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana yapılan gözaltılar ve buna bağlı olarak göçmenlik tesislerinde tutulan kişilerin sayısı önemli ölçüde arttı. Yalnızca 2026'nın Temmuz ayında 50 bin tutuklama ile rekor kırıldı.Ancak aynı veriler, tutuklamaların büyük bir kısmının sabıkası olmayanları da kapsadığını gösteriyor.Temmuz 2026'da sabıkalı göçmenlerin gözaltına alınma oranı %27 ile en düşük seviyesine ulaştı.Sınırdışı işlemleri de son yıllarda önemli ölçüde arttı. ICE, Temmuz ortasına kadar günde ortalama 1255 kişiyi sınırdışı etti.Bu sayı, Biden'ın görevdeki son aylarında yaklaşık 770 civarındaydı. Biden'ın kendi görev süresinin son yılında sınırdışı ettiği kişi sayısında büyük artış olmuştu.

ICE tarafından ABD şehirlerinde kullanılan taktikler, göç karşıtları dahil Amerikalılar arasında rahatsızlığa yol açtı.Bu durum, yılın başlarında Minneapolis'te iki ay süren ve iki kişinin ölümüne yol açan "Metro Surge" operasyonundan sonra daha da kötüleşti.21 Ekim'de yayınlanan bir New York Times ve Siena anketine göre seçmenlerin %50'si Demokratların göçle başa çıkabileceğine güvenirken, Cumhuriyetçilere olan güven oranı %46'da kaldı.Oysa bu konu geleneksel olarak Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu bir alan.Politico ve Public First'ün Eylül sonlarında yaptığı ayrı bir ankete göre ise Cumhuriyetçiler arasında bu konuda derin görüş ayrılıkları var.Trump'ı desteklemeyen Cumhuriyetçilerin % 31'i operasyonların çok saldırgan olduğunu düşünüyor.Mülteci sayısında ciddi düşüş Trump, geçen yıl Beyaz Saray'a döndükten hemen sonra mülteci kabulünü askıya aldı ve o dönemde bunun ancak ABD çıkarlarına uygun olduğunun gösterilmesi halinde yeniden başlayacağını söyledi.Ancak Şubat'ta Trump tarafından imzalanan bir başkanlık kararnamesi, Güney Afrikalı beyazlar için bu süreci yeniden başlattı. Beyaz Saray bu kişilerin öldürüldüğünü ve zulüm gördüğünü iddia etti.Güney Afrika hükümeti bu iddiaları reddediyor.2026 mali yılı için kabul edilecek mülteci sayısının üst sınırı başlangıçta 7.500 olarak belirlenmişti, ancak Trump yönetiminin bu yıl "beklenmedik acil mülteci durumu" ilan etmesiyle sayı 17 bin 500'e yükseltildi.Genel olarak mülteci kabul oranları nispeten azaldı. ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2026'da ABD'ye 16 bin 292 mülteci kabul edildi; bunların 16 bin 287'si Güney Afrikalıydı.

Vize sıkıntıları ve milyon dolarlık 'altın bilet'ABD'de yasal olarak yaşama ve çalışma yolları çeşitli politika değişiklikleri ile kısıtlandı. Trump yönetiminin güvenlik riski olarak değerlendirdiği ülkeler hakkında vize ve seyahat konusunda tamamen veya kısmen dondurma kararı verildi.Kapsamlı güvenlik soruşturmaları ve ABD'de ikamet eden kişilerin yeşil kart başvurusu için kendi ülkelerine geri gönderilmesini gerektiren yeni kurallar başvuru süreçlerini yavaşlattı.Eylül 2025'te ise çoğunluğu Hintli olan vasıflı işçiler için yeni H1-B vizelerine getirilen 100 bin dolarlık (yaklaşık 5 milyon lira) ücret, ABD teknoloji sektörünü şoke etti.ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri (USCIS), Mayıs'ta yaptığı açıklamada 2027 için kayıtların %40 azaldığını duyurdu.Mahkeme, şimdilik 100 bin dolarlık ücreti engellemiş olsa da, bunun getirilmesi tehdidinin işverenleri caydırmış göründüğü belirtiliyor.

Yasal yolla ABD'de yaşamak için başka imkanlar da ortaya çıktı.2025'te yürürlüğe giren "Trump Altın Kartı", varlıklı yabancıları ABD'de yaşamaya teşvik etmeyi amaçlıyordu.Yabancıların ABD hükümetine 1 milyon dolar (yaklaşık 50 milyon lira) bağışlayarak ve iadesi olmayan 15 bin dolarlık (yaklaşık 750 bin lira) bir "başvuru ücreti" ödeyerek vatandaşlık alabilmesi sağlandı.Trump, o dönem yaptığı açıklamada programın ABD ekonomisini canlandıracağını söylemişti.Ancak program ilgi görmedi. Verilere göre Nisan'a kadar yalnızca bir başvuru kabul edildi.

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Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .