Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2. başkanlık döneminin ilk Kongre oturumuna protestolar damga vurdu. Trump karşıtı Amerikalılar sokaklara dökülürken, Kongre içinde Demokrat milletvekilleri yeni başkana pankartlarla tepki gösterdi. Kalabalık gruplar Fox News önünde "ABD'de diktatör olmaz" dövizleri taşırken Demokrat Kadınlar kongreye pembe kıyafetlerle katıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda konuştu. Sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyleyen Trump'ın 47'inci başkanın ilk konuşması Demokrat milletvekilleri ve halk tarafından protesto edildi.
FOX NEWS ÖNÜNDE PROTESTO
İlk protesto Trump karşıtı Amerikalılar tarafından Fox News önünde gerçekleştirildi. Ellerinde "ABD'de diktatör olmaz" yazılı dövizler taşıyan ABD'liler Elon Musk'ı eleştiren sloganlar da attı.
"BU NORMAL DEĞİL"
Kongre'de ise Demokrat Temsilcilerin protestoları Trump'ın ilk konuşmasına damga vurdu. Melanie Stansbury, Başkan Donald Trump Kongre'nin ortak oturumuna hitap etmek üzere ilerlerken "Bu normal değil" yazılı bir pankart tuttu.
SALONDAN KOVULDU
Temsilciler Meclisi Başkanı Al Green de Trump'a tepki gösterenlerden oldu. Green, Trump'ın konuşmasını böldüğü için salondan çıkarıldı.
DEMOKRAT KADINLAR PEMBE GİYİNDİ
Demokratlar, Trump konuşurken üzerinde "yanlış" ifadesi yer alan pankartlar kaldırdı. Demokrat kadınlar, Trump'ın kadın politikalarına tepki göstermek için pembe giyindi.
Protestolarda "yalan" ifadesi taşıyan pankartlar da yer aldı. Trump'ın ortağı Elon Musk da tepkilerden payını aldı. Kongre temsilcileri "Musk çalıyor" diyerek ABD'li milyarderi protesto etti.