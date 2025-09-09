Haberler

Tren, çift katlı otobüsü biçti: 10 ölü, 45 yaralı

Tren, çift katlı otobüsü biçti: 10 ölü, 45 yaralı
Güncelleme:
Tren, çift katlı otobüsü biçti: 10 ölü, 45 yaralı
Meksika'nın Atlacomulco kentinde bir yük treni ile çift katlı yolcu otobüsü çarpıştı. Feci kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Olay, Maravatío-Atlacomulco otoyolundaki hemzemin geçitte meydana geldi. Otobüsün San Felipe del Progreso'dan Meksiko City'e gitmekte olduğu belirtildi. Otobüs şoförünün neden tren raylarına girdiği ise hâlâ bilinmiyor.

Meksika'nın Atlacomulco kentinde yük treni ile çift katlı bir yolcu otobüsü çarpıştı. Feci kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Olay, başkent Meksiko'nun yaklaşık 130 kilometre kuzeybatısında bulunan Maravatío-Atlacomulco otoyolundaki hemzemin geçitte meydana geldi. Görgü tanıklarının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların trenin geçmesini beklediği sırada bir otobüsün aniden harekete geçtiği görüldü. Otobüs rayların ortasına geldiği anda hızla gelen yük treni büyük bir gürültüyle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs parçalandı ve trenin önünde yüzlerce metre sürüklendi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve Kızılhaç ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından onlarca yaralı hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, otobüsün San Felipe del Progreso'dan Meksiko City'e gitmekte olduğunu belirtti. Otobüs şoförünün neden tren raylarına girdiği ise hâlâ bilinmiyor.

Demiryolu şirketi Canadian Pacific Kansas City of Mexico, kazayı doğruladı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Atlacomulco belediyesi de vatandaşlara olay yerine gitmeme çağrısı yaptı. Kentte hayatını kaybedenler için yas ilan edildi.

Bu olaydan kısa süre önce Sri Lanka'da da bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlanmış, 15 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
