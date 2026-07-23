Japonya'da 'Cool Biz' ile Ofiste Şort Dönemi

Japonya'da iş adamları, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte bacaklarını daha fazla sergiliyor. Tokyo'da büyükşehir yönetimi, rutin takım elbise ve kravat uygulaması yerine tişört, spor ayakkabı ve şort gibi daha rahat kıyafetler giyilmesini teşvik ediyor. Tokyo Valisi Yuriko Koike'nin nisan ayında tanıttığı "Tokyo Cool Biz" (Tokyo Havalı/Serin İş Dünyası) girişimi artık yaygın olarak bilinen yıllık bir yaz geleneği haline geldi. Ofiste şort giymeye izin veren politika dört aydır yürürlükte ve oldukça farklı tepkiler alıyor. Bazı yorumcular, daha rahat çalışmalarına yardımcı olan esnek kurallardan memnun. Bazıları ise bu uygulamanın kadınlara haksızlık olduğunu savunuyor. Bunun nedeninin kadınların bacaklarının bir kısmını göstermek için hala külotlu çorap giymelerinin beklenmesi olduğunu söylüyorlar. Erkekler ise doğrudan şorta geçiş yapabiliyor. Bazı kadınlar ise "bacak tüyü tacizi" veya internette "sunehara" olarak adlandırılan, meslektaşlarının bacak kıllarını görmek zorunda olmanın verdiği rahatsızlığı anlatıyor.Tokyo Büyükşehir Belediyesi çevre yetkilisi Noboru Watanabe BBC'ye verdiği demeçte, "İnsanlara ne giyeceklerini söylemekten ziyade aşırı sıcaklarda daha fazla seçenek sunmak istiyoruz. İş kıyafetleri kimseyi rahatsız etmediği sürece sorun olmamalı" dedi.Bacak kılı sorunuTokyo'daki erkek bakım merkezi Gorilla Kliniği'nin Haziran ayında yaptığı bir ankete göre, katılımcıların %53,5'i yaz aylarında işe şortla gitmeye karşı çıkarken, %46,5'i yeni öneriyi destekliyor. Ofiste şort giymeye karşı çıkanların (her iki cinsiyet için de) en büyük nedeni, vücut şekli ve vücut kıllarıyla ilgili endişe. Yanıtlarda kadınlar belirgin biçimde önde. Klinik, bu durumun, kadınların erkek meslektaşlarının çıplak bacaklarını görmeye daha fazla direnç gösterebileceği anlamına geldiğini belirtiyor.Son yıllarda, özellikle girişimlerde ve teknoloji şirketlerinde çalışan Japonlar arasında gündelik kıyafetlerle işe gitmek yaygınlaştı. Ancak bu yıl, Tokyo hükümetinin tavsiyesi bunu sosyal açıdan daha da kabul edilebilir hale getirdi. Yine de bazı erkekler bacak kılları konusunda kendilerini rahatsız hissediyor.Gorilla Kliniği'nin direktörü Dr. Akifumi Funatsu, kliniğe gelen müşterilerin sadece kozmetik nedenlerle değil, aynı zamanda "şort giyerken sosyal görgü kuralları" meselesi olarak da daha fazla ilgi gösterdiğini fark ettiğini söylüyor. Kadınların "erkeklerin bacaklarında daha az kıl olması gerektiğine" inandığını ve bu nedenle çevrelerindekileri rahatsız etmemek için lazer epilasyona başvurduklarını düşünüyor.

Vali Koike, yazlık kıyafet değişikliğini ilk olarak 2005 yılında Japonya çevre bakanı olarak görev yaparken başlattı. Şirket çalışanlarını kısa kollu gömlek giymeye teşvik etmek amacıyla "Cool Biz" (Havalı/Serin İşletmeler) adlı ulusal bir enerji tasarrufu kampanyası başlattı. Hükümet liderleri de bu girişime katıldı; dönemin Başbakanı Junichiro Koizumi, kamuoyunda sık sık kravat veya ceket giymeden görünerek, bu konuda farkındalığın artmasına yardımcı oldu.Birkaç yıl sonra, Mart 2011'deki Tohoku depremi ve tsunamisinin ardından hükümet, hem işyerinde hem de evde enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olmak için yönergeleri genişleten "Super Cool Biz" (Süper Havalı/Serin İşletmeler) programını başlattı.Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi, Japonya da son aylarda rekor sıcaklıklarla karşı karşıya. Aynı zamanda Ortadoğu'daki istikrarsızlığın tetiklediği yükselen enerji fiyatlarıyla mücadele ediyor. Hava durumu uzmanları bu yaz aşırı sıcaklar konusunda uyarıda bulundu. Japonya Meteoroloji Ajansı da sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı günleri "zalimce sıcak" anlamına gelen "kokusho-bi" olarak tanımlayarak kitleleri uyarmayı amaçladı.Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı'na göre, son haftadaki veriler, 6-12 Temmuz tarihleri arasında Japonya'da yedi kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 4.580 kişinin hastanelere kaldırıldığını gösteriyor.Hükümet yetkililerinin defalarca teşvik ettiği en temel önlemler arasında bol su içmek ve klimayı çalıştırmak var. Ancak Japonlar yeni ürünlere ve cihazlara da yöneldiler.İçine fan yerleştirilmiş giysiler, tek kullanımlık ıslak mendiller, UV ve ısı engelleyici şemsiyeler ve taşınabilir el vantilatörleri gibi ürünler oldukça popülerleşti ve ülke genelindeki mağazalara yayıldı. Japonya Afet Azaltma Akademik Ağı'ndan uzmanlar, vücudun yüksek sıcaklıklara uyum sağlamasının birkaç hafta sürdüğünü ve ısıya alışmanın önemini vurguluyor. Uzmanlar, asıl önemli olanın, yazın en sıcak günleri gelmeden önce, ülkenin yağmurlu mevsiminde sıcak havalara hazırlık yapmaya ve sıcak çarpmasını önlemek için önlemler almaya başlamak olduğunu söylüyor.Japonya'da nem oranı da oldukça yüksek; bu durum terin buharlaşmasını zorlaştırarak vücudun kendini soğutma kabiliyetini azaltıyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .