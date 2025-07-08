Tokatlama sonrası yeni kriz! Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, üç günlük resmi ziyaret için İngiltere'ye geldi. Ancak ziyaretin daha ilk dakikalarında dikkat çeken bir olay yaşandı.

Macron, uçaktan inerken eşi Brigitte'ye yardım etmek için elini uzattı. Fakat Brigitte, eşinin elini tutmak yerine korkuluğu tercih etti. Macron eli havada kalınca, hafif bir gerginlik yaşandı. Ardından Fransa Cumhurbaşkanı, Prenses Kate'in elini öperek protokol selamlaşmasına geçti.

Olay, daha önce Vietnam gezisinde yaşanan bir başka gergin anı hatırlattı. Brigitte Macron o ziyarette, uçağın merdiveninde eşinin yüzünü elleriyle itmişti. O görüntü Fransa'da gündem olmuştu.

Bugünkü karşılama töreni, Londra'daki RAF Northolt hava üssünde gerçekleşti. Macron çiftini Galler Prensi William ve Prenses Kate karşıladı. Daha sonra hep birlikte Windsor'a geçip Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile buluşacaklar.

Prenses Kate, törene Christian Dior marka bir ceket, Jess Collett tasarımı şapka ve Prenses Diana'nın eski küpeleriyle katıldı. Ayrıca Kraliçe Elizabeth'in inci kolyesini de taktı.

Macron çifti, Kraliyet ile birlikte Windsor Kalesi önünde resmi geçit törenine katılacak. Bu tören, geçmişte Nicolas Sarkozy'nin de uyguladığı geleneksel bir protokol olarak biliniyor.