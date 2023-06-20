Titanic'in enkazını görmek isteyen turist denizaltısı artık kurtarılamaz

Bir okyanus uzmanı, Titanic'in enkazını daha yakından görmek için suya dalan turist denizaltısının kurtarılmasının artık mümkün olmadığını söyledi. Stockholm Dayanıklılık Merkezi'nden araştırmacı Robert Blasiak, Atlantik Okyanusu'nun 12.500 feet altındaki kapkaranlık koşullarının, geminin ve beş yolcunun kurtuluşu için umutsuz bir manzara sunduğunu söyledi.

Bir okyanus uzmanı, Titanic'in enkazını daha yakından görmek için suya dalan turist denizaltısının kurtarılmasının artık "mümkün olmadığını" söyledi.

Stockholm Dayanıklılık Merkezi'nden araştırmacı Robert Blasiak, Atlantik Okyanusu'nun 12.500 feet altındaki "kapkaranlık" koşullarının, geminin ve beş yolcunun kurtuluşu için umutsuz bir manzara sunduğunu söyledi.

Bu, Pazar günü (18 Haziran) OceanGate Expeditions yolculuğunun kaybolmasının ardından Amerika ve Kanada Sahil Güvenliklerinin bir arama operasyonu başlatmasından sonra geldi.

Blasiak, BBC'ye verdiği demeçte, "Okyanus ortalama olarak yaklaşık 4 km derin, bu yüzden bu [denizaltı] büyük bir derinlikte. Işık sadece okyanus yüzeyine yaklaşık bir kilometreye kadar nüfuz eder - bu da 'kapkaranlık ve yaklaşık 400 atmosfer su basıncı' demektir" dedi.

"Titanic'in nerede olduğunu biliyoruz, ancak denizaltının nerede olduğunu bilmiyoruz," dedi Blasiak. "Yani, belki de o derinlikte hiç olmayabilir ve şu anda bunu ummalıyız."

Daha da kasvetli bir duruşla, Tümamiral John W. Mauger, denizaltının Pazar gecesi itibarıyla sadece 72 saatlik oksijeni kaldığını, bunun şirketin hayat desteği kapasitesinin 96 saat olduğunu belirtti.