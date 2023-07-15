TİKA tarafından El-Bire'de 15 Temmuz Şehitler Parkı açıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından kurulan '15 Temmuz Şehitler Parkı' düzenlenen törenle açıldı. Parkın açılış törenine, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, El-Bire Belediye Başkanı İslam et-Tavil, TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Cengiz Eroğlu, Filistin'deki Türk toplumu ve Filistinliler katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından kurulan "15 Temmuz Şehitler Parkı" düzenlenen törenle açıldı.

Parkın açılış törenine, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, El-Bire Belediye Başkanı İslam et-Tavil, TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Cengiz Eroğlu, Filistin'deki Türk toplumu ve Filistinliler katıldı.

Büyükelçi Demirer, törende yaptığı konuşmada, "15 Temmuz günü Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hain ve kanlı bir darbe ve işgal teşebbüsünü, 251 şehit ve 2 binden fazla gazi vererek önlemiştir. Bugün burada 15 Temmuz şehitlerini hem de Filistin'i işgalden kurtarmak için hayatlarını feda eden Filistinli şehitlerimizi, emperyalizme ve işgale karşı mücadele eden kahramanlarımızı anıyoruz." dedi.

Türk ve Filistin halkının aynı emperyalizme karşı birlikte mücadele ettiğini vurgulayan Demirer, iki halkın da "hak ve adaletin tarafında yer aldığı için" bu mücadeleden başarıyla çıkacağını belirtti.

Büyükelçi Demirer, Filistin halkının 15 Temmuz gecesi Türk halkının yanında yer aldığını ve Türk halkıyla kenetlendiğini vurgulayarak açılışı gerçekleştirilen parkın da bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

El-Bire Belediye Başkanı Tavil de "15 Temmuz'u en iyi anlayacak halkın Filistinliler olduğunun" altını çizdi. Tavil, Filistinlilerin her gün haklarının, adaletin ellerinden alındığını ve buna karşı koymak için şehitler verdiğini ifade etti.

Türk halkının demokrasi ve haklarını almak için gösterdiği çabayla gurur duyduklarını dile getiren Tavil, "Türk halkının demokrasiye sarılması ve modern bir devlet inşasındaki gayretinin örnek teşkil ettiğini" belirtti.

TİKA Filistin Koordinatörü Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umm es-Serayet Mahallesi'nde nüfus yoğunluğuna rağmen çocuklar için bir oyun alanının bulunmadığına işaret ederek atıl durumda ve fiziki şartları kötü haldeki parkın TİKA tarafından yenilendiğini kaydetti.

Projeye, hain darbe girişiminde şehit düşenlerin adını yaşatmak için "15 Temmuz Şehitler Parkı" ismi verildiğini söyleyen Aydın, bu vesileyle burada 15 Temmuz'a ilişkin bir de fotoğraf sergisi açıldığını belirtti.

Filistin'in en yoğun nüfuslu mahallelerinden biri olan Umm El-Şerayet Mahallesi'nde atıl halde bulunan alan, TİKA tarafından gerçekleştirilen proje ile çocukların keyifli vakit geçirebileceği ve sosyalleşebileceği bir parka dönüştürüldü.

Parkın açılışına her yaştan Filistinli çocuklar ve ebeveynleri yoğun ilgi gösterdi.

Açılış töreninin ardından parkta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi de katılımcılardan büyük ilgi gördü.???????