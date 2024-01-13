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Terör örgütü YPG/PKK'yı eğitip donatan ABD'den şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

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Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberlerinin ardından ABD Ankara Büyükelçiliği bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan bu acı haber sonrası tüm uyarılara rağmen bölgedeki teröristlere açıktan destek veren ABD'den dikkat çeken bir mesaj geldi.

"MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği tarafından yayınlanan mesajda "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü YPG/PKK'yı eğitip donatan ABD'den şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

AÇIKTAN TERÖRİSTLERE EĞİTİM VERİYORLAR

Daha önce de şehit haberlerinin ardından başsağlığı mesajı paylaşan ABD, arka planda ise örgüte desteğini sürdürüyor. Terör örgütü PKK'ya silah ve para kaynağını sürdüren ABD, desteğini ise gizlemiyor. Amerikan askerleri sıkça YPG/PKK'lı teröristlerle bir araya gelerek silahlı eğitim veriyor.

Terör örgütü YPG/PKK'yı eğitip donatan ABD'den şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

BÜTÇEDEN PAY AYIRDILAR

ABD Temsilciler Meclisi 2024 mali yılı için belirlenen 886 milyar dolarlık savunma bütçesinde terör örgütüne de pay ayırdı. Terör örgütü PKK/YPG'ye ayrılan fon 156 milyon dolar olarak belirlendi.

Haberler.com / İsmail Elal - Dünya

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Yorumlar (4)

I Bor :

Hep aynı hikaye, yanınızdayız diyen müttefikler olmaz olsun, canları cehenneme, yeter artık yeteeeeer, vurun artık kim çıkarsa karşınıza vurun...

Yanıtla05
Selim Güler:

Bunlara disislerinden nota verip ,Eger cekilmesiniz sizde geberirsiniz diye.Orayi yerle bir etmek

Yanıtla03
sade vatandaş:

O BİRİLERİNİN BEĞENMEDİĞİ ATATÜRK SAĞ OLSA BU ÇAPULCULAR HAİNLİK YAPIP BÖYLE DALGA GEÇERCESİNE AÇIKLAMALAR YAPABİLİRMİYDİ DÜNYA ALEM GEÇMİŞTE ATATÜRKÜN KİM OLDUĞUNU NE YAPTIĞINI NE YAPABİLECEĞİNİ GÖRDÜ O BİR FANİYDİ ÖMRÜ HAYATINDA DEVLETİ MİLLETİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ÇABALADI DURDU HİÇ BİR ZAMAN DÜŞMANLARININ YAPTIĞI HAİNLİKLERE KARŞILIK VERMEMEK GİBİ OMURGASIZLIK YAPMADI HERKESE ANLAYACAĞI DİLDEN GEREKENİ YAPTI

Yanıtla11
Hadi Güleç:

Yeterrrr artık...

Yanıtla00
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