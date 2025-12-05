Telefonda sevgilisi ile tartışan genç kız 17. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Texas A&M Üniversitesi öğrencisi Brianna Aguilera'nın ölümü, ABD'de büyük yankı uyandırdı. Genç kız, okulunun Austin'de oynadığı maç için arkadaşlarıyla birlikte şehre gitmiş, gece ise 17. kattaki bir öğrenci dairesinde düzenlenen partiye katılmıştı. Ancak gecenin sonunda trajik bir olay yaşandı.

Polisin açıklamasına göre, Aguilera ölümünden sadece üç dakika önce erkek arkadaşı Aldo Sanchez ile telefon üzerinden sert bir tartışma yaşadı. Bu konuşmanın hemen ardından genç kız, apartmanın balkonundan aşağıya atlayarak hayatına son verdi.

Oysa trajediden sadece birkaç hafta önce Brianna ve sevgilisi mutluluk pozları veriyordu. Sosyal medya paylaşımlarında çiftin kostümlü partilerden romantik buluşmalara kadar pek çok anı yer alıyordu. Genç kızın annesi, kızının ölümünün intihar olmadığını öne sürse de polis soruşturması farklı bulgular ortaya koydu.

Yetkililer, Brianna'nın telefonunda silinmiş bir intihar notu tespit etti. Ayrıca ölüm gecesi bazı arkadaşlarına "kendine zarar verebileceğini" ima eden mesajlar gönderdiği de açıklandı. Polis, genç kızın daha önce de yakın çevresine zaman zaman intihar düşüncelerinden bahsettiğini bildirdi.

Buna rağmen aile, olayın "şüpheli" olduğunu ve Brianna'nın kendi isteğiyle atlamayacağına inanıyor. Ancak polis, elde edilen bulguların genç kızın psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini gösterdiğini belirtiyor.

Tartışmalar sürerken, genç yaşında hayatını kaybeden Brianna Aguilera'nın trajedisi hem ailesini hem de üniversite topluluğunu derinden sarstı.