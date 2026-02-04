Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi

Bir dönem birbirlerine karşı en ağır ifadeleri kullanan ABD Başkanı Donald Trump ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Beyaz Saray'da bir araya gelerek diplomatik bir ters köşeye imza attı. "Kokain fabrikası" suçlamalarından "silaha sarılırım" restleşmelerine uzanan gerilim, imzalı bir fotoğraf ve karşılıklı saygı mesajlarıyla son buldu.

GERİLİMİN FİTİLİ: "G*TÜNÜ KOLLASA İYİ OLUR"

İkili arasındaki kriz, ABD'nin Venezuela operasyonu sonrası başlamıştı.Petro bu operasyonu eleştirince Trump Kolombiya'nın uyuşturucu trafiğindeki rolüne yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. ABD Başkanı, Petro'nun kokain üretip ABD'ye gönderdiğini iddia ederek, "Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun kokain fabrikaları var ve dikkatli olmalı. G*tünü kollasa iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ağır hakarete Petro'nun cevabı ise çok sert olmuştu. 1989'dan beri silaha dokunmayacağına yemin ettiğini hatırlatan Petro, "Kolombiya'yı savunmak için elime yeniden silah almaya hazırım" diyerek rest çekmişti.

BEYAZ SARAY'DA TARİHİ RANDEVU: "BÜYÜK BİR ONUR"

Tüm bu gergin atmosferin ardından iki lider, Beyaz Saray'da yüz yüze geldi. Görüşmenin sonunda Donald Trump, Petro'ya bizzat imzaladığı tarihi bir fotoğraf hediye etti. İkilinin tokalaştığı fotoğrafın yanında Trump'ın kendi el yazısıyla şu not yer alıyordu: "Gustavo; Büyük bir onur. Kolombiya'yı seviyorum." Bu kare, aylardır süren uyuşturucu ve operasyon gerginliğinin yerini diplomasiye bıraktığının kanıtı oldu.

"PATRONLARIN PATRONU KOLOMBİYA'DA DEĞİL, MİAMİ'DE YAŞIYOR"

Görüşme sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunan Petro, uyuşturucu trafiği konusunda ilginç açıklamalar yaptı. Kaçakçılığın asıl merkezinin Kolombiya olmadığını savunan Petro, "Uyuşturucu kaçakçılığının ilk hattı Kolombiya'da bulunmuyor; Dubai, Madrid ve Miami'de yaşıyor. Onlar patronların patronlarıdır. Başkan Trump'a bizzat onların isimlerini verdim" dedi.

KIRMIZI ŞAPKADA YENİ MESAJ: "AMERİKA KITASINI YENİDEN BÜYÜK YAPALIM"

Petro, görüşmede Trump'ın simgesi haline gelen kırmızı şapkaya küçük bir dokunuş yaptığını da açıkladı. Şapkanın üzerine "Amerika kıtasını yeniden büyük yapalım" yazdığını belirten Kolombiya lideri, şu mesajı verdi: "Bu ancak iki farklı medeniyet arasında karşılıklı saygı yoluyla mümkün olabilir. Bu, ömür boyu sürecek bir anlaşmadır ve özgürlük ancak yaşamın kendi içinde yeşerebilir."