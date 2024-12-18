Üye Girişi
Haberler
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
'Tarihimizde bir ilk' diyerek duyurdu! Türkiye'den tarihi imza
Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
Ünlü iş insanının şüpheli ölümü
Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem

Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi

Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgede işgale başlayan İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu bir ilke imza attı. Hermon Dağı'nda 7 Aralık sonrası işgal edilen bölgede konuşan Netanyahu buranın "İsrail'in güvenliği için öneminin arttığını" ifade ederken Suriye topraklarına giren ilk İsrail lideri oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin Hermon Dağı'nda yer alan ve Baas rejiminin devrilmesinin ardından tampon bölgede başlayan işgalin " İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" süreceğini belirtti.

İsrail ordusunun Hermon Dağı'nda 7 Aralık sonrası işgal ettiği bölgede konuşan Netanyahu, Suriye'deki son gelişmelerin ardından buranın " İsrail'in güvenliği için öneminin arttığını" ileri sürdü. Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede işgale ilişkin mesajlar veren Netanyahu, " İsrail'in güvenliğini sağlayacak başka bir düzenleme bulunana kadar bu önemli noktada (Hermon Dağı'nda işgal edilen tampon bölge) kalmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi

HERMON DAĞI STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP

NewsWeek bunun görevdeki bir İsrail liderinin ilk kez Suriye topraklarına girmesi anlamına geldiğine dikkat çekerken Hermon Dağı'nın yüksekliğinden, Suriye, Lübnan ve İsrail'e yakınlığından dolayı stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Newsweek'e konuşan uzmanlar ise İsrail'in eylemlerinin 1974 ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ve zaten istikrarsız olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabileceğini savunuyor.

Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi

YENİ BİRLİKLER KONUŞLANDIRILDI

İsrail medyasında yer alan haberlerde ise İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan ve Suriye sınırına yeni birlikler konuşlandırdığı yazıldı.

Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi

İSRAİL'İN SURİYE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

ABD'den art arda Türkiye açıklamaları! Panik mesajlarına da yansıdı
img

Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
img

Eve giderken hayatının şokunu yaşadı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

Bunlar bizden korkuyorlar korkuların ecele faydası yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüseyin Yücel, canlı yayında Beşiktaş'ın yaptığı transferi açıkladı
Fiyatı da belli! Yaptığı transferi canlı yayında açıkladı
Özgür Özel'in Esad çıkışları CHP'nin oylarını eritti
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın! Taksicinin yanıtı ise bomba
Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın! Taksicinin yanıtı ise bomba

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 18 Aralık Başakşehir, Üsküdar, Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18 Aralık Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 18 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? 18 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 18 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 18 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 18 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 18 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 18 Aralık Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Asgari ücret bu hafta açıklanır mı, ne zaman belli olur? İbrahim Umur Akal neden öldü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.