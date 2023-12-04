Tanklarını Gazze Şeridi'nin güneye yollayan İsrail ordusundan Filistinlilere tahliye emri

İsrail'in 7 Ekim'den beri saldırılarda bulunduğu tam abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 899'du buldu. Düzinelerce İsrail tankının Gazze Şeridi'nin güneyine girerken, Gazze içindeki yoğun yerleşim bölgelerindeki Filistinlilere ise tahliye emri gönderdi. Öte yandan Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetleri tamamen durmuş durumda.

Gazze'de 7 gün süren geçici ateşkes sonrası İsrail, Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırdı. Şimdiye kadar Gazze'nin yoğunluk kuzeyinde gerçekleşen çatışmalar güneye de genişliyor. Görgü tanıkları, düzinelerce İsrail tankının Gazze Şeridi'nin güney kısmına girdiğini söyledi. Öte yandan Gazze içindeki yoğun yerleşim bölgelerindeki Filistinlilere de tahliye emri gönderdi. Kuzey tarafında ise iletişim hizmetleri tamamen durmuş durumda. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den beri süren saldırılarda 15 bin 899 sivilin hayatını kaybetti.

Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa operasyonu sonrası İsrail'in tam ablukaya aldığı Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 bin 899 sivilin hayatını kaybettiğini, 42 bin sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, ölenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklar olduğunu belirtti.

GAZZE ŞEHRİNDE İLETİŞİM TAMAMEN DURDU

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, İsrail'in devam eden bombardımanı sonucu iletişim ağının önemli unsurlarının hasar görmesi nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin tamamen durduğunu duyurdu.

Jawwal'dan yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden saldırılar nedeniyle ağın önemli unsurlarının zarar görmesi nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin (sabit ve cep telefonu ile İnternet) tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Jawwal ekiplerinin hizmetleri yeniden sağlamak için sahada mevcut imkanlar dahilinde çalıştığı kaydedildi.

İSRAİL TANKLARI İSTİKAMETİ GÜNEYE ÇEVİRDİ

Görgü tanıklarının AFP'ye verdiği bilgiye göre düzinelerce İsrail tankı bugün günü Şeridi'nin güney kesimine Han Yunus yakınlarında girdi. Tanklarla birlikte Zırhlı personel taşıyıcılar ve buldozerler de görüldü. 59 yaşındaki Amin Abu Hawli, İsrail araçlarının Han Yunus yakınlarındaki El Karara köyündeki Filistin topraklarının "iki kilometre (1,2 mil) içinde" olduğunu söyledi.

34 yaşındaki Muaz Muhammed, İsrail tanklarının şeridin kuzeyinden güneyine uzanan Selahaddin yolunun güney kısmında bulunduğunu söyledi. Muhammed, "Selahaddin yolunu her iki taraftan tutuyorlar ve şimdi Deir el-Balah ile Han Yunus arasındaki yolu kesiyorlar, bölgeden geçmeye çalışan arabalara ve insanlara mermiler ve tank mermileri atıyorlar" dedi.

SİVİLLERDEN SAVAŞ ALANINI TERT ETMELERİ İSTENDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus, X sosyal medya platformunda düzenlediği basın toplantısında, "Bizler kimseyi yerinden etmeye çalışmıyoruz, kimseyi kalıcı olarak hareket etmeye zorlamıyoruz." diye konuştu. İsrail ordusunun kara saldırısı devam ederken "sivillerden savaş alanını terk etmelerini istediklerini" dile getiren Conricus, Gazze Şeridi'nde güvenli olarak açıkladıkları ancak Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer insani kuruluşların "yetersizliği ve hazırlıksız" olduğu için itiraz ettiği Mavasi bölgesinde şartların "zorlu" olduğunu kabul etti.

FİLİSTİNLİLERE TAHLİYE EMRİ

Bu arada İsrail ordu sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki 6 mahallede yaşayan Filistinlilere "can güvenlikleri için" burayı boşaltmaları yönünde emir yayımladı.

Han Yunus'un kuzeyinden ve doğusundan ayrılacak sivillerin Selahaddin Caddesi'ni kullanmalarını yasaklayan İsrail ordusu, sahil üzerinden alternatif bir rotada ilerlemelerini emretti. İsrail ordusu, yerel saatle 14.00'e kadar Refah Mülteci Kampı'nda "insani yardım takviyesi yapılması için" saldırıların duracağını duyurdu.

GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ NÜFUSUN YÜZDE 80'İ ZOR GÖÇ ETTİRİLDİ

İsrail ordusunun ablukayı sıkılaştırdığı ve bir bölümünü işgal ettiği Gazze Şeridi, 365 kilometrekare alanda yaşayan 2,3 milyon insanla dünyanın en fazla nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerinden biri olarak gösteriliyor.

BM'nin açıklamalarına göre 1,9 milyon kişi, yani Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yaklaşık yüzde 80'i İsrail saldırıları karşısında zorla göç ettirilmiş durumda.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 15 BİN 899'A YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 15 bin 899 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA REHİNE TAKASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.