Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Şeriat kurallarının geçerli olduğu Suudi Arabistan'da düzenlenen Joy Awards Ödül Töreni'ne kadın davetlilerin kıyafet kurallarını kıran elbiseleri damga vurdu. Çok sayıda kadın davetlinin son derece modern abiyeler tercih etmesi dikkat çekti.

  • Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards Ödül Töreni'nde kadın davetliler, Batı tarzı, omuz veya sırt dekolteli, vücut hatlarını öne çıkaran tasarımlar giydi.
  • Suudi Arabistan'da kadınların günlük kıyafetlerini gizleyen uzun tunik veya abaya giymesi zorunlu iken, erkekler için kıyafet kısıtlaması şort giyilmemesi ile sınırlandırılıyor.
  • Joy Awards Ödül Töreni, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 kapsamında eğlence, turizm ve kültür alanında dünyaya açılma politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Joy Awards Ödül Töreni, film ve müzik dünyasından çok sayıda ünlüyü bir araya getirdi. Şeriat kurallarının geçerli olduğu ülkedeki törende, kadın davetlilerin kıyafet kurallarına altüst eden giyimleri dikkat çekti.

KIYAFET KURALLARI ALTÜST

Başkent Riyad'da düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden sanat, sinema ve müzik dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren gecede, lavanta rengi halıda sergilenen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uzun yıllar boyunca katı kıyafet kurallarıyla anılan ülkede, kadın konukların Batı tarzı, omuz veya sırt dekolteli, vücut hatlarını öne çıkaran tasarımlar tercih etmesi, Suudi Arabistan'daki kültürel dönüşümün bir göstergesi olarak değerlendirildi.

'VİZYON 2030'UN BİR PARÇASI

Uzmanlar, bu tür organizasyonların "Vizyon 2030" kapsamında ülkenin eğlence, turizm ve kültür alanında dünyaya açılma politikasının bir parçası olduğunu vurgularken, gecede sergilenen özgür ve modern atmosferin, toplumda yaşanan sosyal değişimi de gözler önüne serdiğini ifade ediyor.

Nüfusunun yüzde 99'unun Müslüman olduğu Suudi Arabistan'da Şeriat kanunları uygulanıyor. Kadınların günlük kıyafetlerini gizleyen uzun tunik ya da abaya giymesi zorunluyken yanlarında ailelerinden bir erkek ile seyahat etmeleri gerekiyor Öte yandan erkekler için kıyafet kısıtlaması şort giyilmemesi ile sınırlandırılıyor. Ülkenin başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards Ödül Töreni'nde kadın davetlilerin kıyafet kurallarına uymadan son derece modern abiyeler tercih etmesi dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıuğur yeni:

Allah aşkına şeriat diye başlık atıp şeriatı baltalamayın şu an anda dünyada şeriatla yönetilen ülke yok nerdeyse İran’a bile şeriatla yönetilen ülke diyeceksiniz bunlar krallık şeriat değil şeriatı ağızlarına sakız yapmış gidiyor

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAKREP KRAL:

kapanması gereken kadın lakin kapanan erkek ?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOzgur Zumbul:

Demek ki neymiş insanın içi dışı gibi değilmiş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

