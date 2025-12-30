Haberler

Suudi Arabistan'dan BAE'ye Yemen'deki güçlerini geri çekme çağrısı

Suudi Arabistan'dan BAE'ye Yemen'deki güçlerini geri çekme çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yemen'deki askerlerini 24 saat içinde çekmesini ve silahlı gruplara desteğini kesmesini istedi. Riyad, BAE'nin askeri operasyonlarının ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtti.

SUUDİ Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yemen'deki askerlerini 24 saat içinde ülkeden çekme ve silahlı gruplara desteğini kesme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki faaliyetleri ve ülkelerinin güney sınırlarındaki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, BAE'nin, Güney Geçiş Konseyi güçlerine Suudi Arabistan sınırındaki Hadramut ve El-Mahra vilayetlerinde askeri operasyonlar yürütmeleri için baskı yaptığı belirtildi.

Riyad yönetimin, BAE'nin söz konusu eylemlerinden 'hayal kırıklığı' duyduğunun ifade edildiği açıklamada, bu adımların, Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliği ile Yemen ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturan son derece tehlikeli adımlar olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir tehdidin kırmızı çizgi olduğunu vurgular ve bu tür bir tehditle mücadele etmek ile onu etkisiz hale getirmek için gerekli tüm adımları ve önlemleri almakta tereddüt etmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Yemen Başkanlık Konseyi ve Yemen hükümetine tam destek verildiği yinelenerek, BAE'ye yönelik şu talepler sıralandı:

"Suudi Arabistan, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Yemen içindeki tüm güçlerini 24 saat içinde ülkeyi terk etmesini ve Yemen'deki herhangi bir tarafa yönelik her türlü askeri veya mali desteği durdurması talebini kabul etmesinin önemini vurgular."

Açıklamanın sonunda, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin korunması adına gerekli adımların atılmasının, bilgeliğin ve kardeşlik hukukunun galip gelmesinin umulduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar! Yüzlerce gözaltı var
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü
Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalına 35 yıla kadar hapis talebi

Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalı
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı
Elektrikte sayaç ve güvence bedellerine zam

Elektrikte 2026 tarifesi belli oldu! İşte zamlı bedeller
Michy Batshuayi Frankfurt'ta da kabusu yaşadı

Bu adamın yüzü ne zaman gülecek? Yine kabusu yaşadı