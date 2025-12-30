Suudi Arabistan'dan BAE'ye Yemen'deki güçlerini geri çekme çağrısı

SUUDİ Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yemen'deki askerlerini 24 saat içinde ülkeden çekme ve silahlı gruplara desteğini kesme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki faaliyetleri ve ülkelerinin güney sınırlarındaki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, BAE'nin, Güney Geçiş Konseyi güçlerine Suudi Arabistan sınırındaki Hadramut ve El-Mahra vilayetlerinde askeri operasyonlar yürütmeleri için baskı yaptığı belirtildi.

Riyad yönetimin, BAE'nin söz konusu eylemlerinden 'hayal kırıklığı' duyduğunun ifade edildiği açıklamada, bu adımların, Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliği ile Yemen ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturan son derece tehlikeli adımlar olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir tehdidin kırmızı çizgi olduğunu vurgular ve bu tür bir tehditle mücadele etmek ile onu etkisiz hale getirmek için gerekli tüm adımları ve önlemleri almakta tereddüt etmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Yemen Başkanlık Konseyi ve Yemen hükümetine tam destek verildiği yinelenerek, BAE'ye yönelik şu talepler sıralandı:

"Suudi Arabistan, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Yemen içindeki tüm güçlerini 24 saat içinde ülkeyi terk etmesini ve Yemen'deki herhangi bir tarafa yönelik her türlü askeri veya mali desteği durdurması talebini kabul etmesinin önemini vurgular."

Açıklamanın sonunda, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin korunması adına gerekli adımların atılmasının, bilgeliğin ve kardeşlik hukukunun galip gelmesinin umulduğu bildirildi.