Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Suriyeli muhalifler adım adım ilerlerken Esad rejimi ise birçok noktada çatışmaya girmeden bölgeyi terk ederek geri çekildi. Rejime karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'yı ele geçirmişti. Bugün bölgedeki ilerleyişini sürdüren ve herhangi bir müdahaleyle karşılaşmayan muhalifler, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u ele geçirdi. Başkent Şam'ın Güneyi'ndeki Deraa'da kurulan muhalif gruplardan "Güney Operasyon Odası" yaptığı açıklamada, hedeflerini bir kez daha duyurdu.

HEDEFİMİZ ŞAM, BULUŞMA YERİMİZ EMEVİ MEYDANI

Rejim karşıtı muhalifler gruplardan "Hedefimiz Şam, buluşma yerimiz Emevi Meydanı" açıklaması geldi. Öte yandan Şam sokaklarında çatışmaların yaşandığı iddia ediliyor.

SURİYE'DE HARİTA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Tüm dünyanın gelişmeleri takip ettiği Suriye'de, muhalif gruplar adım adım ilerliyor. Suriye'de haritanın yeniden şekillendiği savaşta Esad rejimi, muhaliflerin girdiği tüm illeri kaybetti. Silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u da ele geçirdi. Esad rejimi ise çekildiği yerleri PKK/YPG'li teröristlere devrediyor. Son olarak, ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin ayırdığı hatta, PKK/YPG işgalindeki bölgeye cepheli güçlerinden bazılarını buradan çekmeye devam eden Beşşar Esed rejimi güçleri, Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye devretti. Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ile Hatla köylerinden çekilen ve ülkenin batısına giden rejim ordusu, bu 7 köyü ve Deyrizor Askeri Havaalanını da PKK/YPG'nin işgaline bırakmıştı.

REJİM GÜÇLERİNİ ŞAM'A KAYDIRMAYA HAZIRLANIYOR

AA'nın yerel kaynaklardan edinildiği bilgiye göre rejim, Deyrizor'da il merkezi ve diğer kırsal bölgeleri güçlerini Şam'a kaydırmaya hazırlanıyor. Deyrizor il merkezinde sadece bir askeri bölgede varlık göstermeyi amaçlayan rejim güçleri, İran destekli gruplarla Meyadin ilçesinden çekilerek, Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin yerleştiği Deyrizor il merkezinden, İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye ulaşmak için kullandığı karayolu da geçiyor. Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik değişikliği yapıldı. Okul kıyafeti; okul-aile birliği ve öğretmenlerin görüşü alınarak okul müdürlüğünce belirlenecek. Belirlenen olul kıyafetleri 4 sene boyunca değiştirilemeyecek.