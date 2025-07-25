Suriye'yi TSK mı koruyacak? İşte askeri desteğin ayrıntıları

Suriye'yi TSK mı koruyacak? İşte askeri desteğin ayrıntıları
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Suriye'yi TSK mı koruyacak? İşte askeri desteğin ayrıntıları
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye yönetiminin Türkiye'den resmi düzeyde askeri destek talep ettiğini duyurmuştu. Talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Buna göre Türkiye'nin Şam'da tek başına resmi bir üssü olmayacağını ve askeri danışmanlık ile asker eğitim olmak üzere iki ayağının olacağını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye yönetiminin Türkiye'den resmi düzeyde askeri destek talep ettiğini açıklamıştı. MSB, "Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir." açıklamasını yapmıştı. CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü'nün moderatörü Hande Fırat, bu talebe verilecek cevabın detaylarını aktardı.

"TÜRKİYE'NİN ŞAM'DA TEK BAŞINA RESMİ BİR ÜSSÜ OLMAYACAK"

Hande Fırat şunları söyledi:

"Bu desteğin içeriği ne olacak? 2 ayaklı bir destekten bahsediyoruz. Birincisi Şam'ın Ankara'dan resmen destek istemesi. Bir de Dışişleri Bakanlığı boyutunda yürütülen süreç var. Buna MSB de ortak. MSB nasıl destek verecek? Türkiye'nin Şam'da tek başına resmi bir üssü olmayacak. Türkiye, bu yöntemi Azerbaycan, Somali ve Libya'da kullanıyor. Bunlardan birincisi askeri danışmanlık. Suriye'deki silahlı yapılar birbirlerinden farklı kuvvetler. Henüz orduya dönüşmüş değil. Bunun için bir konsept bir doktrin gerekiyor. Aynı zamanda kendi içlerinde standartta kavuşması gerekiyor. Askeri danışmanlıkla, konsept, doktrin ve standardizasyon getirilecek. İkinci ayağı asker eğitim diyebiliriz. Bu nasıl yapılıyor? Libya ve Somali'de olduğu gibi kara, deniz, hava eğitim merkezleri kuruluyor. Harp okullar kuruluyor. TSK, bu okullar kurulacak ve eğitici desteğinde yardımcı olacak. Mevcutta silah altında olanlara da bu eğitim verilecek. Bu eğitim hem Suriye sahasında hem de Türkiye'de verilecek. Bir yandan da Suriye hükümetinin güvenlik kapasitesi ortaya çıkarılacak. Bu kapasite ortaya çıkarıldıktan sonra nelere ihtiyacı olduğu tespit edilecek. İDEF fuarına Suriye çok kalabalık bir heyetle geldi. Yerli ve milli ürünlere çok ciddi talepleri var. Savunma sanayisinin nasıl kullanılacağı da Suriye ordusuna öğretilecek.

"DEAŞ'LA MÜCADELE İÇİN KURULACAK KONSORSİYUMLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR HIZLANACAK"

İkinci boyutu ise şu; Dişileri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye komşu ülkelerle birlikte DEAŞ'la mücadele için bir konsorsiyum oluşturdu. Bir harekat merkezinin kurulması gündemde. ABD'ye de DEAŞ'la mücadelenin bu konsorsiyumla tarafından yürütüleceği söylenmişti. Bununla ilgili gelişmelerin de hızlanması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHamit Birkan:

Hey efendiler ne işidi mişidi/ DESTEĞİ. Milletlen şaka mı bu. Suriyede terörün ve her pisliğin başının İsrail olduğunu görmüyor musnuz. Veya bu ne ÇABASIDIR.

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Haber YorumlarıDemir Acer:

resmi ust olmayacaksa bizim be isimiz var bunlar yine israilein istegi uzerine plamlar yapmaya calisiyorlar

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Vatandaşa sordunuzmu ben kesinlikle karşıyım benim maaş artmadan oraya para harcanmasına karşıyım

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Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

israil sınırlarını ablukaya almak şart

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