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Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu

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Müttefiki Beşar Esad'ın devrilip yanına sığınmasının ardından Suriye'deki geleceği tartışmalı hale gelen Rusya, çıkış yolu arıyor. Moskova'nın Suriye'deki üslerinde yer alan gelişmiş hava savunma sistemleri ve diğer silahlarını taşıyacağı yeni ülkeyi ise kararlaştırdığı iddia edildi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulup Beşar Esad'ın devrilmesi en çok Rusya'nın planlarını bozdu. Ülkedeki üslerde çok sayıda askeri, gelişmiş hava savunma sistemleri ve silahları bulunan Moskova, Suriye dışında yeni alternatifler üzerinde çalışma başladı. Suriye'den çekilmesi beklenen Rusya'nın gideceği yeni ülkenin ise belli olduğu iddia edildi.

RUSYA, SURİYE'DEN LİBYA'YA TAŞINIYOR

Kremlin'in Suriye'deki tüm askeri yığınağını Libya'ya kaydıracağı öne sürüldü. İddia ABD ve Libyalı yetkililerden gelirken, Rusya Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in hamisi konumunda bulunuyor. Orta Doğu'daki askeri varlığını sürdürme çabası içinde olan Rusya ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli olduRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ HAFTER'İN ÜSLERİNE SEVK EDİLİYOR

Öte yandan yetkililer, Rus kargo uçaklarının Suriye'den Halife Hafter'in kontrolündeki üslere hava savunma ekipmanları taşıdığını söyledi. Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre S-400 ve S-300 önleme sistemleri için radarlar da taşınan ekipmanlar arasında bulunuyor.

Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu

Yıllardır Beşar Esad'ı koruyan Rusya, Suriye'de bunun karşılığında önemli deniz üsleri ve hava üsleri işletiyor. Tartus'taki deniz üssü, Rus donanmasının Akdeniz'deki tek ikmal ve onarım noktası olma özelliğini taşıyor.

LİBYA'DAKİ DURUM

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya'da, 17 Şubat 2011'de başlayan ayaklanmaların ardından Kaddafi dönemi, NATO'nun askeri müdahalesi ile sona erdi. Ancak ülkede 10 yıldır istikrar sağlanamadı. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülke içinde daha fazla bölgeyi silah zoruyla kontrolü altına alırken, darbeci lidere bazı Avrupa ve bölge ülkeleri de destek veriyor.

Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMAJESTIK:

Amerika ve avrupa libya'da kalıcı bir rus askeri üssüne müsade etmezler, rusya başına daha büyük bir bela saracak buyüzden.

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