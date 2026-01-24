Suriye'de hükümet ve SDG arasındaki ateşkesin süresi doluyor

Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 20 Ocak'ta varılan ve bugün sona erecek ateşkesin uzatılması gündemde.

Reuters haber ajansı, Suriye yetkilileri ve SDG kaynaklarının, ateşkesin bir hafta daha uzatılması ihtimali olduğunu söylediklerini aktardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cuma günü, "Suriye'de ateşkesin bir müddet daha uzatılması gündeme gelebilir. Şu anda böyle bir talep var" demişti.

Reuters, Cumartesi günü ateşkesin sonlanması ihtimaline karşın her iki tarafın güçlerini Suriye'nin kuzeyindeki cephe hatlarında konuşlandıklarını bildiriyor.

Ajans, Kürt güvenlik kaynaklarının, Kamışlı, Haseke ve Kobani şehirlerindeki SDG pozisyonlarının güçlendirildiğini söylediğini de bildirdi.

Suriye lideri Ahmet Şara'nın ofisi tarafından 20 Ocak'ta yapılan açıklamada Şam yönetimi ile SDG arasında Kürtlerin çoğunlukta olduğu Haseke vilayetinin geleceğine dair bir "anlaşmaya varıldığı" duyurulmuştu.

Açıklamada SDG'ye elinde tuttuğu bölgelerin merkezi hükümete entegre edilmesi için detaylı bir plan üzerinde istişare etmek adına dört gün süre tanındığı belirtildi.

Şam yönetimi ayrıca Suriye ordusu ve ona bağlı güvenlik güçlerinin Haseke, Kamışlı ve benzeri Kürt yerleşim yerlerine girmeyeceği taahhüdünü verdi.

Buna karşılık SDG de ateşkese riayet etme sözü verdi ve SDG güçlerine saldırılmadığı sürece askeri faaliyette bulunmayacaklarını açıkladı.

Kürt güçlerin yönetimindeki Kobani'de yaşayan halkın insani yardıma ihtiyaç duyduğu haberleri de geliyor.

X hesabından Birleşmiş Milletler'e ve diğer insani yardım kuruluşlarına çağrı yapan SDG, durumun "felaket düzeyinde" olduğunu söyledi.

SDG, "Kobani şehri ve çevresinin günlerdir Şam'daki geçiş hükümetine bağlı silahlı grupların kuşatması altında olduğunu" ve "ateşkese rağmen kuşatmanın devam ettiğini" belirtti.

SDG, bu gruplar tarafından "temel ihtiyaçların bölgeye girişinin engellendiğini" öne sürdü.

Açıklamada, "Sivillere su, yakıt ve temel gıda malzemeleri ulaştırılması engellenmiş, bu da çok sayıda ailenin şehre göç etmesine yol açmıştır. Birçoğu açık havada veya araçlarında uyumak zorunda kalmaktadır. Son zamanlarda internet ve iletişim hizmetleri de şehirden kesilmiştir" denildi.

Fransız haber ajansı AFP de 22 Ocak'ta Kobani'deki sivillerin su, gıda ve elektriğe ihtiyaç duyduklarını söylediklerini aktarmıştı.

18 Ocak anlaşması nedir?

18 Ocak'ta Şara, SDG ile 14 maddelik ateşkes anlaşmasını duyurdu.

SDG ateşkes duyurusunda, bu anlaşmanın uygulanması için hazır olduğunu da vurgulamıştı.

Bu anlaşma, Aralık'ın sonunda Halep civarında başlayan ve sonrasında Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin doğusunda düzenlediği operasyonlarla devam eden çatışmaların ardından gelmişti.

Anlaşma kapsamında SDG, Arapların çoğunlukta olduğu Deyrizor, Rakka ve Haseke vilayetlerinden çekilme sözü verdi.

Ancak 19 Ocak'ta Ahmet Şara ve Mazlum Abdi arasında yapılan görüşmenin olumsuz sonuçlanması üzerine uygulanıp uygulanmayacağına dair soru işaretleri ortaya çıktı.

Aradan geçen sürede varılan mutabakatlar kapsamında SDG lideri Mazlum Abdi'ye Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valisi olarak görev yapacak isimleri belirleme alanı da tanındı.

