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Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çöküp Beşar Esad'ın da ülkeden kaçmasının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Şam'ın uzun yıllar müttefiki olan Moskova'daki Suriye Büyükelçiliğinde, Baas rejimine ait bayrak indirildi.

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Suriye'de çöken Baas rejimine ait bayrak indirildi.

ESAD DEVRİLDİ

Suriye'de 27 Kasım'da muhaliflerin Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları hareket, kısa sürede büyük sonuçlar verdi. Bütün kritik kentleri alarak başkente ilerleyen silahlı muhalifler Şam'ı da ele geçirdi. En sonunda başkenti de kaybeden Esad ülkeden kaçtı.

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi

MOSKOVA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİKTEN BAAS BAYRAĞI İNDİRİLDİ

Esad'ın nerede olduğu bilinmezken, en büyük müttefiki Rusya'da dikkat çeken bir görüntü kameralara yakalandı. Başkent Moskova'da yer alan Suriye Büyükelçiliği'ndeki Baas rejimine ait bayrak indirildi.

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Nerde dünyaya ayar veren Erdoğan nerde sarhoş eko !

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıFA null:

Türkiyenin sayesinde

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Türkiye artık dünyaya ayar veren bir ülke Bunlar Erdoğan sayesinde oldu tek sorun enflasyon ve hayat pahalılığı kaldı onlarıda 2025 yılı içerisinde aşacağız inşallah

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Rusya boşuna eyvallah demez , Ortadoğu projesini zaten destekliyor demek ki biz ziki tuttuk diye düşünüyorum , yoksa bu kadar ekonomik borçla ABD de diklenmez Rusya ve Çin’e

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Ben yıllarca komünist sisteme karşı durdum..ancak şu anki Rusya güven verme açısından eski S.S.C.B' den çok uzakta...

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

İsrail'in arzı mevudu bu kadar kolay elde edeceği hiç aklıma gelmezdi. Tayyibin görev süresi bitmeden bu işi kesin bitirecekler.

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