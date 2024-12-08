Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çöküp Beşar Esad'ın da ülkeden kaçmasının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Şam'ın uzun yıllar müttefiki olan Moskova'daki Suriye Büyükelçiliğinde, Baas rejimine ait bayrak indirildi.
Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Suriye'de çöken Baas rejimine ait bayrak indirildi.
ESAD DEVRİLDİ
Suriye'de 27 Kasım'da muhaliflerin Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları hareket, kısa sürede büyük sonuçlar verdi. Bütün kritik kentleri alarak başkente ilerleyen silahlı muhalifler Şam'ı da ele geçirdi. En sonunda başkenti de kaybeden Esad ülkeden kaçtı.
MOSKOVA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİKTEN BAAS BAYRAĞI İNDİRİLDİ
Esad'ın nerede olduğu bilinmezken, en büyük müttefiki Rusya'da dikkat çeken bir görüntü kameralara yakalandı. Başkent Moskova'da yer alan Suriye Büyükelçiliği'ndeki Baas rejimine ait bayrak indirildi.