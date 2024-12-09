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Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

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Suriye'de silahlı muhalifler 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 12 gün içinde 61 yıllık Baas rejimini devirirken Suriye Milli Ordusu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç ilçesinin tamamında kontrolü sağlayan SMO, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi. Hatırlanacağı üzere Esad çekilirken kritik bölgeyi teröristlere bırakmıştı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç ilçesini kurtararak, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi. Operasyon kapsamında Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındıran ve ilçenin kuzey ve batı hattından giren SMO, ilçenin kontrolünü ele geçirdi. Böylece askeri muhalifler, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını kurtardı.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

EN BÜYÜK TERÖR YUVALANMASIYDI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın giderayak teröristlere bıraktığı Münbiç, ABD destekli terör örgütünün yıllardır işgalinde tuttuğu ve Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvalanması idi. İlçede mayın ve tuzaklara karşı arama tarama faaliyetleri yapılıyor. 1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

MÜNBİÇ'İN ÖNEMİ

ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde. PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti. ABD, Türkiye'ye, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş, öte yandan örgüt buradan çıkmamıştı. PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti. Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

SURİYE GEÇİCİ HÜKÜMETİNDEN TEBRİK

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin egemenliğinin yeniden tesisi yolunda yeni bir adım olarak Münbiç kenti ve kırsalını terör örgütü PKK/YPG'den kurtaran halkı ve Suriye Milli Ordusu'nu tebrik etti. Mustafa, Suriye topraklarının özgürleştirilmesini tamamlama ve halkın özgürlük ve onur özlemini gerçekleştirme çağrısında bulundu.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıJokerAllame:

82 Kerkük 83 Musul :)

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme50
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Haber YorumlarıNeyse o:

Elhamdülillah, darısı bütün Suriye topraklarına inşaallah ve Irak, İran topraklarına da tabii.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıBükücü:

Şimdi Türkiye içeri girecek ve Kıbrıs gibi yapacak. Suriye Türk Cumhuriyeti'ni kurulacak!

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme26
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Haber Yorumlarıoguz ates:

joker allame nokta atışı yapmışsın 82 Kerkük 83 Musul 84 halep

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıAdem Varlı:

haber kanalarına msj yazan hayin ler. neden msj yazmıyorsunuz ALLAHIN IN izniyle. Türk'ün osmanlılın. gücünü göreceksiniz

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Sevinen arkadaşlar İsrail alt taraftan işgale başladı Bop projesi ilerliyor suriye 5 e 6 ya bölündü farkında mısınız ?

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıSerkan Sarı:

Şükür

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıAdanali:

Neden yalan Haber neden adamlar resmen her eve operasyon düzenliyorlar videolar hepsinde görünüyor atma ziyaaaa

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Haber YorumlarıBulent Sahiner:

Esad gider ayak Ypg ye birakmadi 2015-16 yillarinda ypg/pkk/pyd bulunuyordu zaten Esadi karalama kampanyasi yapmayin salak salak milletin bilinciyle oynamayin

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Haber YorumlarıVeysel Bostan:

Ziya muhabirin Verdiği bilgiye göre harekatın başındaki Bila abi yaralanmış

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