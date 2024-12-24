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Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi

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Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta terörden temizlenen Münbiç'te dün gece dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'e yönelik sızma girişimi Suriye Milli Ordusu tarafından engellendi ve sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi. Öte yandan teröristlerin Münbiç'ten kaçarken sivillerin yaşadığı her yere bomba yerleştirdiği ortaya çıktı.

Suriye Milli Ordusu'nun 9 Aralık Pazartesi günü düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/ Ypg unsurlarından temizlenen Münbiç'te sıcak bir gelişme yaşandı.

GECE YARISI SIZMA GİRİŞİMİ

Dün gece saatlerinde terör örgütü PKK/ Ypg'nin gerçekleştirdiği sızma girişimi Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen operasyonla son anda engellenirken, teröristlerin tamamı etkisiz hale getirildi.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi

TERÖR HESAPLARINDAN PAYLAŞIMLAR

Sızma girişimine ilişkin görüntüleri paylaşan terör örgütü yanlısı sosyal medya hesaplarından "Münbiç düştü", "YPG Münbiç'e girdi" gibi paylaşımlar yapıldığı görülürken mesajların gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi

16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye Milli Ordusu'nun bölgede hakimiyeti elinde tuttuğuna ve sızma girişiminin başarıyla püskürtüldüğüne dair görüntüler servis edildi. Dün gece etkisiz hale getirilen YPG/ Pkk'lı sayısının ise 16 civarında olduğu kaydedildi.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi

KAÇARKEN HER YERE BOMBA TUZAKLAMIŞLAR

Öte yandan Suriye Milli Ordu (SMO) güçlerinin Münbiç'i ele geçirmesinin ardından şehirden kaçan PKK/YPG'li teröristlerin sivillerin yaşadığı her yere bomba yerleştirdiği ortaya çıktı. Şehir merkezi ve köylerde arama tarama faaliyetlerini sürdüren SMO güçleri, bir çok bomba düzeneği buldu. Köylerin içlerine kadar bomba tuzaklayan teröristlerin sivilleri de katletmeye çalıştığı ortaya çıktı. Demir kafes ve çuvalların içerisine toprak doldurularak yapılan ve genellikle kontrol noktalarında kullanılan bariyerlerdeki düzenek SMO güçlerini de şaşkına çevirdi. Uzaktan kumanda ile patlatmak için toprağın içerisine düzenek kuran teröristler amaçlarına ulaşamadan bölgeden kaçmak zorunda kaldı.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi

BOMBA DÜZENEKLERİ KAMUFLE EDİLMİŞ

Etkisiz hale getirilen bomba düzeneklerinin nasıl gizlendiğini aktaran SMO'nun polis kuvveti olan Şurta'da görev yapan Mustafa Kelhüseyin, "Burası sivilleri yaşadığı bölge. Bombaları tuzaklamışlar. Bunun gibi yüzlercesi var. Bir çoğunu çok şükür imha ettik. Alaaddin Binbaşının ekibi olan Çobanbey Şurta'ya çok teşekkür ederiz. Biz de onun askerleriyiz. Onun emri ile bu bombaları temizliyoruz" dedi.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi

SİVİLLERİN YAŞADIĞI YERLERDE TESPİT EDİLDİ

Düzenekleri gösteren Kelhüseyin, "Kablolar burada. İmha ettiğimiz düzenekler bunlar. İçerisi bomba yüklü. Bunun içerisinde çok fazla bomba var. Her yerde bunlardan var. Burası gibi küçük bir bölgede karşı karşıya 3 tane var. Bunlar sivillerin yaşadığı yerler, askerlerin olduğu yerler değil" diye konuştu.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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