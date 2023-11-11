Suriye Devlet Başkanı Esad, Suudi Arabistan'da

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün akşam zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Suriye Devlet Başkanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Beşar Esad, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum ve Gazze Şeridi'nde yaşanan, her gün yüzlerce şehit ve yaralanmaya neden olan ve eşi benzeri görülmemiş bir insani kriz yaratan İsrail saldırganlığının görüşüleceği acil zirveye katılmak üzere bugün Suudi Arabistan Krallığı'na gidiyor" denildi.