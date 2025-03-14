Suriye'de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan'dan ilk yorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de YPG terör örgütü ile yeni yönetim arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ilk kez konuştu. tv100 canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, anlaşmanın kıymetli olduğunu ancak dikkatle takip ettiklerini vurguladı.

BAKAN FİDAN: YENİ YÖNETİME TELKİNİMİZ SURİYE KÜRTLERİNİN HAKLARININ VERİLMESİ

Bakan Fidan şunları söyledi: "Bizim en baştan beri söylediğimiz şuydu: Yeni Suriye yönetiminin YPG işgaline ve korsanlığına son verecek inisiyatifi ele alması gerekiyor. Her zaman için yeni yönetime telkinimiz Suriye Kürtlerinin haklarının verilmesi. Esad döneminde bu maalesef sağlanmamıştı. Şimdi böyle bir tarihi fırsat var. Buna mukabil bölgede gayriresmi olan terör faaliyetlerine bulaşan bütün denklem dışına çıkması hayatın normale dönmesi, bütün nüfuzların normal bir hayata dönmesi elzem.

"İLERİYE YÖNELİK DÖŞENMİŞ MAYINLAR OLABİLİR"

Artık 21'inci yüzyılda herkesin mutluluğu ve refahı yaşadığı bir dünyada hala sınırımızda silahların kan kusması kabul edilebilir bir şey değil. Bizim için hassas olan güvenliğe ilişkin konular var. Özellikle YPG ile ilgili olan konularda ileriye yönelik tezgahlar başta olmak üzere her şey gündemde olabilir. İyi niyetle imzalanmış olan bir anlaşma varsa gereği yapılsın. Fakat orada ileriye yönelik döşenmiş mayınlar olabilir. Türkiye olarak bunu yakından gözetliyoruz. İnşallah çok fazla kan dökülmeden sulh içinde normal hayata geçiş olur ve terör biter.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında imzalanan anlaşma uyarınca, terör örgütü PKK/YPG silah bırakacak ve devlet kurumlarına entegre olacak.





İmzalanan 8 maddelik anlaşmanın detayları şu şekilde: