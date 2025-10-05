Suriye'de yeni dönemin ilk seçimleri hakkında neler biliniyor?

Suriye, Beşar Esad'ın geçen yıl 8 Aralık'ta devrilmesinden bu yana ilk Halk Meclisini bugün seçiyor.

Ancak bu Suriye toplumunun tamamının katılımıyla yapılan bir seçim değil.

Hükümet tarafından belirlenen yaklaşık altı bin kişi, meclise yüz kırk kişi seçecek.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da kalan yetmiş kişiyi kendisi belirleyecek.

Bazıları bunu "yeni bir siyasi hayatın başlangıcı" olarak görürken, diğerleri seçim sürecini sorguluyor. Bunu yeni bir "otoriter konsey" olarak tanımlıyor.

Eylül ayı ortasında, bir grup insan hakları ve sivil toplum kuruluşu, bu sistemi eleştiren bir açıklama yaptı.

Katılımcı kuruluşların internet sitelerinde yayınladıkları ortak basın açıklamasına göre, sistemde "siyasi katılım için asgari uluslararası standartları karşılamaktan uzak bırakan, derin bir yapısal kusur" var.

Belgeyi imzalayan 14 örgüt, Ahmed Şara'ya Halk Meclisi üyelerinin üçte birini atama hakkı verilmesini eleştirdi.

İmzacılar, seçimleri yapacak kurumların, sivil toplum, aktif siyasi hareketlerle istişare edilerek yeniden yapılandırılması gibi tavsiyelerde bulundu.

Buna ek olarak adaylık şartlarındaki kısıtlamalar ve "muğlak terimler" olarak nitelendirilen bazı hususların kaldırılması da talep edildi.

Ayrıca seçim sürecini denetlemek üzere yürütmeden tamamen bağımsız, tarafsız ve çok katmanlı yargı gözetimine sahip bir organın kurulması çağrısında bulundu.

20 Ağustos'ta geçiş dönemi devlet başkanı Ahmed Şara, Halk Meclisi için geçici seçim sistemini onaylayan bir kararname yayınladı.

Resmi haber ajansı SANA'ya göre, yeni Suriye Halk Meclisi'nin 210 üyeden oluşması bekleniyor.

Üyelerin üçte biri geçiş dönemi devlet başkanı tarafından atanacak, geri kalanı ise valiliklerin nüfus dağılımına göre alt komitelerden oluşan organlar tarafından seçilecek.

Yeni Halk Meclisi'nin üç yıllık bir geçiş dönemi için görev yapması ve bu sürenin sonunda yeni bir anayasanın kabul edilmesi bekleniyor.

'Bu bir seçim değil'

Hükümete yakın bir siyasi analist olan Abdülkerim Ömer, parlamento seçimlerini "Suriye halkı ve liderliği için bir başarı" olarak nitelendirerek, ülkenin "küllerinden doğabileceğini ve birliğini ve güvenliğini tehdit eden büyük zorluklar karşısında varlığını ortaya koyabileceğini kanıtladığını" sözlerine ekliyor.

Katar'daki Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi Siyasi Çalışmalar Birimi Direktörü Marvan Kabalan ise aynı fikirde değil.

Seçim sürecini "demokratik sürecin etrafından dolanılması" olarak görüyor ve sıradan insanların "bu konuda hiçbir söz hakkı olmadığını" belirtiyor.

Dolayısıyla Kabalan bunu konseyin üçte birinin doğrudan, üçte ikisinin ise dolaylı olarak "atanması" süreci olarak değerlendiriyor.

Suriye siyasi çevrelerinde tartışmalara yol açan bir nokta, aday seçiminin, Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından da atanan Yüksek Seçim Komisyonu tarafından atanan alt komiteler ve seçim kurulları ile sınırlandırılması.

Bu da halkın genel seçimler yoluyla temsilcilerini seçemeyeceği anlamına gelmektedir.

Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Nawar Najma yeni seçim sistemini savunarak, "Suriyelilerin demografik durumu, yerinden edilmenin boyutu ve kimlik belgelerinin eksikliği nedeniyle doğrudan seçim yapmanın imkansızlığı" nedeniyle seçimlerin başka bir mekanizma kullanılarak yapılamayacağını savunuyor.

Şara'nın milletvekillerinin %30'unu doğrudan ataması hakkında ise "Devlet başkanının birincil görevinin boşlukları doldurmak ve seçim kurullarındaki temsil eksikliklerini telafi etmek" diyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, eski hükümet ve muhalifleri arasındaki iç çatışmaların arttığı 2011 yılından bu yana 14 milyon Suriyeli evlerinden oldu.

Önceki hükümetin düşmesinden bu yana ülkeye dönen Suriyelilerin sayısı Mayıs ayı ortası itibariyle yarım milyonu aşmış olsa da, bu kişilerin birçoğu önemli lojistik ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya.

Ne değişti?

Suriye son seçimini Temmuz 2024'ün ortalarında, Esad hükümetinin düşmesinden beş ay önce gerçekleştirdi.

Önceki elli yıl boyunca Halk Meclisi'nin imajı, 1970'lerin başında iktidarı devralan eski Devlet Başkanı Hafız Esad ve ardından oğlu Beşar Esad'dan bu yana neredeyse hiç değişmemişti.

O tarihten bu yana Baas Partisi, "Ulusal İlerici Cephe" çatısı altındaki diğer dokuz komünist ve sosyalist partinin yanı sıra Genel İşçi ve Köylü Sendikaları Federasyonu ile birlikte meclisin 250 sandalyesinin üçte ikisine hakim oldu.

Geri kalan koltuklar, bağımsızlıkları sorgulanan "bağımsızlar" tarafından dolduruldu.

Önceki hükümetin karşı karşıya kaldığı siyasi ve güvenlikle ilgili zorluklara, özellikle de Suriye topraklarının bir kısmının kontrolünün silahlı muhalif güçlere geçmesine rağmen, halkın katılımıyla hükümetin kontrolündeki bölgelerde parlamento seçimleri periyodik olarak yapılmaya devam etti.

Ancak bu seçimler insan hakları örgütleri tarafından sürekli olarak "adil olmadıkları" ve "meşruiyetten yoksun oldukları" gerekçesiyle eleştirildi.

Esad'ın devrilmesinin ardından yeni hükümet, Ocak ayının sonundaki "Zafer Konferansı'nda", Suriye Anayasası'nın 8. maddesi uyarınca on yıllardır devletin ve toplumun lideri konumunda olan Arap Sosyalist Baas Partisi'nin feshedildiğini duyurdu.

Daha sonra anayasa değişikliğiyle 8. madde de kaldırıldı.

Ulusal İlerici Cephe de feshedildi.

Suriye'de yeni partilerin kurulmasına izin veren bir yasa kabul edilmedi, yani yeni mecliste örgütlü bir muhalefet yoktu.

Seçim kurulu üyeliği için aranan şartlar arasında adayın 1 Mayıs 2011'den önce Suriye vatandaşı olması ve bu tarihten sonra başkanlığa adaylığını koymamış olması yer almaktadır.

Seçim kuralları ayrıca, eski yönetimden "koptuklarını" kanıtlamadıkları sürece, 2011'den sonra Halk Meclisi'ne üye veya aday olan kişileri de engelliyor.

Yasa ayrıca "eski rejimi ve 'terör örgütlerini' herhangi bir şekilde destekleyen" ve "ayrılmayı, bölünmeyi veya dış desteği savunan" kişileri de açıkça kapsam dışında bırakıyor.

Bu bazılarına göre son zamanlarda "kendi kaderini tayin etme" hakkı talebiyle gösteri yapan Suriye'nin güneyindeki Dürzi toplumuna açık bir gönderme.

Yeni seçim sistemi, seçim organlarının üyelerinin seçiminde de yeni kriterler getiriyor ve üyeleri iki kategoriye ayırıyor: "Yetkin kişiler" ve "önemli kişiler".

"Yetkin" kategorisi üyelerin üniversite veya dengi bir diplomaya sahip olmalarını gerektirirken, "önemli" kategorisinde lise diploması sahibi oldukları müddetçe toplumda öne çıkan faaliyetlere sahip, sosyal açıdan etkili kişilerin adaylığına izin veriliyor.

Suriye'nin tamamını temsil etmiyor

Yeni koşullar ülkenin hassas dönemecini de yansıtıyor.

Suriye makamları ile büyük ölçüde Kürt unsurları temsil eden Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, SDG'nin Savunma Bakanlığı kuvvetlerine entegre edilmesine yönelik müzakereler halen sürüncemede.

Ülke ayrıca Süveyda ve sahil kesimini kasıp kavuran, Dürzi ve Alevi topluluklarından binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan iki kanlı şiddet dalgasına da tanık oldu.

Yeni seçim kararnamesi Suriye'nin üç şehrini kapsam dışı bırakıyor: Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda ve Kürt güçlerinin kontrolünde olan Haseke ve Rakka.

Bu üç şehirdeki koltukların boş kalıp kalmayacağı ya da geçici devlet başkanı tarafından atanacak üyeler tarafından doldurulup doldurulmayacağı henüz belli değil.

Yüksek Seçim Komisyonu sözcüsü Navar Najma bu şehirlerdeki "seçimlerin ertelenmesini", "komisyonun güvenlik ve siyasi nedenlerle bu bölgeleri ziyaret edememesine" ek olarak "bu bölgeleri kontrol eden silahlı kuvvetler tarafından sağlanan imkanların yetersizliği, bu da buralarda seçimlerin yapılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor" sözleriyle gerekçelendirdi.

Ancak Kürt meselelerine odaklanmış bir yazar ve siyasi aktivist olan Dara Abdullah, "seçim sürecinin" anlamsız olduğunu ve baba-oğul Esadlar dönemindeki seçimlere benzediğini düşünüyor.

Dürzilerin ve Kürtlerin 'dışlanması'

Almanya'nın başkenti Berlin'de ikamet eden Abdullah, geçiş hükümetinin Suriye'nin Cezire ve Süveyda bölgelerinde yapılacak herhangi bir seçimin Kürt ve Dürzi bileşenlere "siyasi meşruiyet" kazandıracağını bildiğini ve Şam'daki yetkililerin "tam da bunu reddettiğini" düşünüyor.

Abdullah, mevcut Devlet Başkanı Ahmed Şara liderliğinde iktidarı ele geçiren Hey'et Tahrir El Şam'ın (HTŞ) başını çektiği Esad karşıtı silahlı grupların, Kürt ve Dürzi gruplardan "teslim olmalarını" talep ettiklerini söylüyor.

Bu grupların ise, "koşulsuz teslimiyeti kabul etmediklerini, varlıklarının siyasi boyutuna işaret ettiklerini ve salt güvenlik yaklaşımını reddettiklerini" de ekliyor.

Dürzi avukat ve siyasi aktivist Adel aHadi ise Süveyda'nın Suriye'deki parlamento seçimlerinden dışlanmasını "fiili hükümetin Dürzileri tüm hükümet pozisyonlarından dışlama politikalarının bir devamı" olarak değerlendiriyor.

"Bu dışlayıcı tedbirler bağımsızlık talep edenlerin sayısını artırıyor" diyen Hadi, bağımsızlık isteyenlerin sayısının önemli ölçüde arttığını ekliyor.

Yeni bir dönem mi yoksa 'otorite konseyi' mi?

Bazıları yeni Halk Meclisi'nin oluşumunun sonuçları konusunda iyimser.

Siyasi analist Abdülkerim Ömer'e göre Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'de yaşanan her şey "yeni bir siyasi hayatın" önünü açıyor:

"Başarısız olsalar ve başkaları onları eleştirse bile deney yapmanın yanlış bir tarafı yok. Tüm Suriyelilerin umut ettiği gibi yeni bir ulusal dönem için taze bir başlangıcı temsil ediyorlar".

Ancak akademisyen Marvan Kabalan'ın, meclisin yasama yetkilerinin kapsamı konusunda şüpheleri var.

Geçtiğimiz Mart ayında yayınlanan anayasal bildiri, yasama yetkisini Halk Meclisi'ne verirken, yürütme yetkisinin tamamını geçici devlet başkanına verdi.

Kabalan, bu meclisin "anayasal beyanname kapsamında herhangi bir gerçek yetkiye sahip olmadığını" düşünüyor ve "elli yılı aşkın bir süredir olduğu gibi bir otorite konseyi" olacağını ekliyor.