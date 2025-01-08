Suriye'de PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk edildi, hazırlıklar alarm seviyesinde

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarına tank ve araç sevkiyatı yaptı.

AĞIR SİLAHLAR VE SAVAŞÇILAR BÖLGEDE

Terör örgütü PKK/ Ypg'den kurtarılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, SMO Müşterek Kuvvetleri, Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar sevk etti.

ASKERİ HAZIRLIKLAR ALARM SEVİYESİNDE

SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini söyledi.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ Pkk'nın işgalinden kurtarılmıştı.