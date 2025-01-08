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Suriye'de PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk edildi, hazırlıklar alarm seviyesinde

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Suriye Milli Ordusu, Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar sevk etti. SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed, tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini belirtti.

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarına tank ve araç sevkiyatı yaptı.

AĞIR SİLAHLAR VE SAVAŞÇILAR BÖLGEDE

Terör örgütü PKK/ Ypg'den kurtarılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, SMO Müşterek Kuvvetleri, Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar sevk etti.

Suriye'de PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk edildi, hazırlıklar alarm seviyesinde

ASKERİ HAZIRLIKLAR ALARM SEVİYESİNDE

SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini söyledi.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ Pkk'nın işgalinden kurtarılmıştı.

Suriye'de PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk edildi, hazırlıklar alarm seviyesinde

Suriye'de PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk edildi, hazırlıklar alarm seviyesinde

Suriye'de PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk edildi, hazırlıklar alarm seviyesinde

Suriye'de PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk edildi, hazırlıklar alarm seviyesinde

Suriye'de PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk edildi, hazırlıklar alarm seviyesinde
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısehmus nisa:

Kürt sivillere zarar verilir ise mutlaka bunun bedeli ağır olur

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Haber YorumlarıB Cem Koçak:

kadife eldivenin içindeki demir yumruk bu anlama geliyor

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

hadi yiğitler bir vuruş daha yapın özgür suriye için. sonra hep birlikte özgür filistin için.

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Vakit tamam eski Türkiyede yok artık eski Erdoğanda bam bam bam

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