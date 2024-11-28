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Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

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Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Muhalifler 10 köyü daha ele geçirirken, Halep kent merkezinin 3 kilometre yakınına kadar ulaştı.

Suriye'nin Halep ve İdlib şehirlerinde Beşşar Esed rejimiyle muhalif Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar, ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü.

Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

MUHALİFLER 10 KÖYÜ DAHA ELE GEÇİRDİ

Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bugün 10 köyü daha aldı. Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yerleri ve noktaların arasında El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ?Kefer Besme, Basartun, Hur, ?Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ?El Dab'a, ?Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ?Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ?Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades, Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe ve Mansura yer alıyor. Bu bölgeler, daha önce Esed rejiminin kontrolündeydi.

Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

HALEP'İN 3 KİLOMETRE YAKININA KADAR YAKLAŞTILAR

Halep kent merkezinin 3 kilometre yakınına kadar yaklaşan ve 320 kilometrekarelik alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar, ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve bir helikopteri imha etti. Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

ONLARCA REJİM ASKERİ REHİN ALINDI

HTŞ, kontrolünü ele aldığı bölgelerde Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, HTŞ onlarca rejim askerini esir aldı. Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığındı. Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

HTŞ, İDLİB'İN DOĞUSUNDA 6 KÖYÜ ELE GEÇİRDİ

Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken bu sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusunda bulunan Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladı. Rejim karşıtı gruplar, Esed rejiminin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi.

Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
Kaynak: AA / Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Ruslar ilk defa dogru bir is yaparak havadan bombalayip bu teroristleri dumduz etti

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Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıSeko Seko:

Anlamadıgım konu israil şam ı bir ayda 89 kez vurdu esad gıkını çıkartmadı rusya 1 kez müdehale etmedi ama suriyenin gerçek mıhalif yerlileri atak yapınca rusya erkekleşiyor israile neden sesin çıkmıyor esad da israilin adamı olmasaydı israil onuda hurileriyle buluştururdu israil herzaman gelecek olanı hesaplar gelecek olan gidecek olandan iyi degilse baştakine dokunmaz

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Haber YorumlarıJokerAllame:

korkunç varlıklar

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

İki tarafta arap bir gurup arapı birileri savaşa teşvik ediyor diğer arap gugubunu başka birileri savaşa teşvik ediyor

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