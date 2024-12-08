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Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü

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Terör örgütü PKK/YPG, kendisine bağlı yayın organlarından Afrin'e dönenlerin hayatlarının tehlikede olduğu dezenformasyonunu yayarak, Afrinlileri Münbiç ve Rakka'ya gitmeye zorluyordu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Arap aşiretlerin yoğunlukta olduğu Rakka'da halk, PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini indirdiği görüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezli Barzani Yardım Vakfı, Afrin'e dönen ailelere yardım ulaştırırken, terör örgütü PKK, bölge halkının Afrin'e dönüşünü engellemeye çalışıyor. Terör örgütü Afrin'e dönüşleri engelliyor ve zorla Tel Rıfat ile Şahba bölgesine götürdükleri Afrinli aileleri Tabka, Münbiç ve Rakka'ya nakletmeye çalışıyor. Afrinli aileler ise 7 yıldır kamplarda ve zor şartlarda yaşadıkları ve artık Afrin'deki evlerine dönmek istedikleri ancak terör örgütünün buna engel olduğunu söyledi. PKK/YPG, kendisine bağlı yayın organlarından Afrin'e dönenlerin hayatlarının tehlikede olduğu dezenformasyonunu yayarak, Afrinlileri Münbiç ve Rakka'ya gitmeye zorluyordu.

Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü

KAYBEDEN SADECE ESAD DEĞİL

Suriye'de silahlı muhaliflerin başlattığı operasyonla kaybeden sadece 61 yıllık kanlı Baas Rejimi değil. Sürecin bir diğer kaybedeni ise PKK/YPG oldu. Muhaliflerin bölgedeki ilerleyişi devam ederken Esad'ın giderayak terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktığı şehirlere de art arda operasyon yapılmaya devam ediyor. Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç ilçesinin Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardı. Operasyon kapsamında SMO, Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındırdı. Muhaliflerin kritik şehrin yüzde 80'inde kontrolü ele geçirdiği öğrenildi. Münbiç içinde de Araplar, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklandı. Halk, ilçe hapishanesinde örgüt tarafından alıkonulan kişileri serbest bıraktı. 1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmişti.

RAKKA'DA ÖCALAN POSTERLERİ İNDİRİLDİ

PKK/YPG, Arap aşiret nüfus çoğunluklu Rakka ve Deyrizor gibi şehirlerde de giderek güç kaybediyor. 2023 ve 2024 yılları içinde Deyrizor'da PKK/YPG ile Arap aşiretler arasında yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Bölgedeki Arap aşiretlerinin terör örgütlerine karşı operasyon başlattığı bölgede yerel halk, Şam'ın düşmesinin ardından terör örgütü Öcalan'ın posterlerini indirmeye başladı.

IKBY: SURİYE HALKININ KARARINA SAYGI GÖSTERİYORUZ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye'de rejimin düşmesi ve hızlı değişikliklerle yeni bir dönem başladığı belirtilerek, "Suriye halkının kararına ve iradesine saygı gösteriyoruz. Gelecekteki Suriye'nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm halkların ve oluşumların hakları güvence altında olmalıdır." İfadelerine yer verildi.

Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıHasan Demir:

Reis bir taşla hem chpyi hem pkkyı hem de esadı vurdu

Yorum Beğen180
Yorum Beğenme75
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Haber YorumlarıMehmet ali Avdan:

hani nerde hainler ...iste reis budur...turkiye savasa girmeden ekonomiyi daha zor duruma getirmeden dengeli bir sekilde 11 gunde sava kazanilmistir...simdi surine sunni bir l'idée gelecek Iran artik ortadogu sesi cikamaz ...turkiye TURK BIRLIGINI VE ORTA DOGU LIDERI OLACAKTIR VE OSMANLI DONECEKTIR ....DISARDAKI HAINLER TEMIZLENDI SIMDIK ICERDEKI HAINLERE GELDI....VAKIT TAMAM ...KURD TURK KARDESTIR ....ARTIK BIITI BATI AMERIKA ISRAIL DUSUNSUN....SINIRLARIMIZI SAGLAMA ALDIK..IRAK TAMAM SURIYE TAMAM LUBNAN TAMAM LIBYA TAMAM....

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme63
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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

KÜRDİSTAN İSLAM DEVLETİ

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme137
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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Öcalanı kim takar onunda devri bitti bitecek KÜRDİSTAN İSLAM DEVLETİ (KİD)

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme99
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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Pkkyı da sivecekler yakındır

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

HALİS BAY AMCUK ÜZÜLDÜ BU HABERE.

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

ARAMIZ BOZUK KANIMIZ DEĞİL GEÇMİŞ OLSUN PARSELCİ MELİH.FETÖ HOCAN SEVERDİ APOYU.

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıAli Ant:

En kötü senaryo bile kürtler için esad dönemindan daha iyi olacaktir. En azindan mektum değiller artik

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