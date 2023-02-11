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Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 384'ü geçti

Dünya Haberleri

Suriye'nin kuzeybatısındaki depremlerden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam eden Beyaz Baretliler, dün gece itibariyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 384'ü geçtiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki depremlerden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam eden Beyaz Baretliler, dün gece itibariyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 384'ü geçtiğini duyurdu. Yaralıların sayısının ise 10 bini geçtiği ifade edildi.

Suriye'nin Halep ve İdlib bölgelerinde depremzedelere yardım için çalışan Beyaz Baretliler sivil toplum kuruluşunun personeli, depremlerin 6'ncı gününde zor şartlarda arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Beyaz Baretliler Direktörü Raed Al Saleh dün basın toplantısı yaparak şunları kaydetti;

"Suriye'deki toplam şehit sayısı 3.384 kişiye ulaştı. 2037 kişinin cenazelerini çıkardık. Ayrıca çalışma sahalarımızda 2.953 kişiyi kurtarmayı başardık ve yaralı sayısı 10.000'i aştı."


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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